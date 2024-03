25. rocznica wstąpienia Polski do NATO na monecie NBP

Narodowy Bank Polski od 7 marca ma w sprzedaży nową monetę kolekcjonerską „25. rocznica wstąpienia Polski do NATO”.

Moneta o nominale 10 zł jest wykonana ze srebra o próbie Ag 925, ma średnicę 32 milimetry i masę 14,14 grama.

Jej nakład wynosi do 10 000 sztuk i można ją nabyć we wszystkich oddziałach NBP w cenie 200 zł.

Na rewersie zostały przedstawione sylwetki pięciu żołnierzy Wojska Polskiego reprezentujących nowoczesne formacje wojskowe wchodzące w skład NATO oraz symbol NATO.

Awers przedstawia kompozycję uzbrojenia będącego na wyposażeniu Wojska Polskiego: samobieżną armatohaubicę Krab, wyrzutnię rakietową M142 HIMARS oraz czołg M1A1 Abrams.

Awers monety NBP „25. rocznica wstąpienia Polski do NATO” / autor: materiały prasowe NBP

NATO – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization) – została powołana w 1949 r. jako międzynarodowa organizacja polityczno-wojskowa mająca przeciwdziałać realnemu zagrożeniu ze strony Związku Sowieckiego wobec Europy Zachodniej. Naczelną zasadę działania paktu można streścić maksymą: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” – czytamy w informacji NBP towarzyszącej emisji monety.

Zniewolona porządkiem jałtańskim Polska aż do 1991 r. była jednak zmuszona do uczestnictwa w układzie wojskowym podporządkowanym interesom Moskwy. Dopiero wyzwolenie się spod jej dominacji umożliwiło przyjęcie doktryny obronnej i budowę sił zbrojnych właściwych niepodległemu państwu. Wraz z politycznym i gospodarczym powrotem do świata zachodniego Polska rozpoczęła także proces dołączania do jego struktur militarnych. W kwietniu 1991 r. Rada Północnoatlantycka przyjęła deklarację o partnerstwie z Polską oraz innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej. W grudniu tego samego roku premier Jan Olszewski zadeklarował wolę pełnego członkostwa Polski w NATO, a minister obrony narodowej Jan Parys uruchomił procedury dostosowania polskiej armii do standardów zachodnich. (…)

We wrześniu 1993 r. dobiegło końca wycofywanie stacjonujących w Polsce przez 49 lat wojsk radzieckich. W lipcu 1997 r. Polska, Czechy i Węgry zostały zaproszone do członkostwa w sojuszu. Formalne wstąpienie naszego kraju do NATO nastąpiło 12 marca 1999 r. - napisano w folderze NBP informującym o nowej monecie kolekcjonerskiej.

Oprac. Sek, materiały prasowe NBP

