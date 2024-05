Monety kolekcjonerskie NBP: Kościuszko, szable i kosy

Narodowy Bank Polski wyemitował złote i srebrne monety kolekcjonerskie z okazji 230. rocznicy insurekcji kościuszkowskiej. Można je kupić od dziś we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner.

Jak wynika z opisu, moneta o nominale 100 zł jest wykonana ze złota o próbie Au 900, ma średnicę 21,00 milimetrów i masę 8,00 gram. Jej nakład wynosi do 1200 sztuk.

Z kolei monetę o nominale 50 zł wykonano ze srebra o próbie Ag 999, ma ona wymiary 32,00 x 50,00 milimetrów i masę 62,20 grama. Jej nakład to 6000 sztuk.

Za 2900 zł albo za 1000 zł

Obie monety będzie można kupić od dziś we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner w cenie: 2900 zł – złotą oraz 1000 zł – srebrną.

Jak wskazano w informacji, na awersie monety złotej widnieje sztandar chorągwi kosynierów krakowskich z nadaną mu przez Kościuszkę dewizą „Żywią i bronią”. Natomiast na rewersie umieszczono portret Tadeusza Kościuszki z polskim Orderem Virtuti Militari oraz amerykańskim Orderem Cyncynata – na podstawie stalorytu Antoniego Oleszczyńskiego z 1829 r.

Na awersie monety srebrnej zostały umieszczone symbole powstańczych walk – szlacheckie szable i chłopskie kosy. Na rewersie znajduje się wizerunek płaskorzeźby Alfreda Dauna z 1896 r., przedstawiającej święcenie pałaszy generałów Tadeusza Kościuszki i Józefa Wodzickiego. Dodano, że płaskorzeźba jest umieszczona na murze domku loretańskiego przy klasztorze oo. Kapucynów w Krakowie.

25. rocznica wstąpienia Polski do NATO na monecie NBP

Monety i banknoty kolekcjonerskie NBP są sprzedawane w opakowaniu handlowym wraz z certyfikatem.

Przysięga na krakowskim Rynku

W prospekcie emisyjnym NBP przypomniał, że decyzję o wybuchu powstanie podjęli przebywający na emigracji przywódcy Sejmu Czteroletniego na wieść o II rozbiorze Polski. Na naczelnika insurekcji wyznaczono Tadeusza Kościuszkę, bohatera wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz wojny z Rosją w 1792 r.

W kraju szerzył się spisek, zarówno w armii, jak i wśród cywilów. Sygnałem powstańczym stał się wymarsz brygady gen. Antoniego Madalińskiego z Ostrołęki na południe w nocy z 12 na 13 marca 1794 r. Brygada miała ściągnąć na siebie rosyjskie wojska, by w wolnym dzięki temu Krakowie mógł wystąpić Kościuszko.

Z kosami na armaty

24 marca 1794 r., po mszy św. i poświęceniu pałaszy, generał złożył przysięgę na Rynku Głównym i został naczelnikiem powstania” - napisano.

Zaznaczono, że stoczona 4 kwietnia bitwa pod Racławicami, zwycięska dzięki atakowi kosynierów na armaty wroga, pokazała, że Rosjan można pokonać.

Uniwersał Połaniecki

„Kościuszko w chłopskiej sukmanie apelował o wstępowanie ludu do armii. 7 maja pod Połańcem wydał uniwersał nadający chłopom wolność osobistą, zwalniający uczestników walk z pańszczyzny oraz przynoszący w niej ulgi pozostałym włościanom” - czytamy w informacji.

Dodano, że choć udział chłopów w insurekcji nie stał się masowy, hasło kosynierów „Żywią i bronią” wyrażało współodpowiedzialność włościan za losy ojczyzny, a z czasem stało się dewizą ruchu ludowego.

Warszawa, Litwa, Wielkopolska

Insurekcja warszawska 17 i 18 kwietnia uwolniła miasto od Rosjan. Pięć dni później powstanie objęło Litwę. Kościuszko dotarł z armią do stolicy u schyłku czerwca. Rosja i Prusy zdecydowały wówczas o oblężeniu Warszawy i zduszeniu insurekcji. Do końca sierpnia ataki na miasto nie zdołały złamać oporu obrońców.

Gdy na wezwanie Kościuszki do walk włączyła się Wielkopolska, na początku września Fryderyk Wilhelm II wycofał swe korpusy spod Warszawy, by bronić ziem zagarniętych w II rozbiorze. Cofnęli się także Rosjanie – stolica była wolna. Dysproporcja sił insurekcji i zaborców pozostawała jednak ogromna.

Rzeź Pragi i koniec Polski

Los Polski rozstrzygnęła bitwa pod Maciejowicami 10 października 1794 r. Kościuszko wyruszył tam, by uderzyć na rosyjski korpus, zanim dołączy do niego kolejny. W walce z liczniejszym wrogiem naczelnik poniósł klęskę i ranny dostał się do niewoli.

Armia Aleksandra Suworowa, zdobywszy Pragę, dokonała 4 listopada rzezi jej cywilnych mieszkańców. Sterroryzowana tym Warszawa skapitulowała 9 listopada 1794 r. Klęska insurekcji oznaczała ostateczny rozbiór Polski.

Kolejna emisja jest zaplanowana na 22 maja br. Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monety okolicznościowe o nominale 5 zł z serii „Odkryj Polskę” – „Opactwo Benedyktynów w Tyńcu”.

Ewa Wesołowska (PAP)/bz

