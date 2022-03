Rosyjskie siły nie radzą sobie nawet z transportem

Siły rosyjskie mają problem z przezwyciężeniem wyzwań, jakie stwarza teren Ukrainy, trzymają się głównie sieci dróg i niechętnie prowadzą operacje w terenie - oceniło w środę rano brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

„Rosyjskie siły nie radzą sobie z przezwyciężeniem wyzwań, jakie stwarza teren Ukrainy. Siły rosyjskie pozostają w dużej mierze przywiązane do ukraińskiej sieci dróg i wykazują niechęć do prowadzenia manewrów w terenie. Niszczenie mostów przez siły ukraińskie również odegrało kluczową rolę w zatrzymywaniu postępów Rosji. Niezdolność Rosji do przejęcia kontroli w powietrzu drastycznie ograniczyła jej możliwości skutecznego wykorzystania manewrów powietrznych, co jeszcze bardziej ograniczyło jej opcje. Taktyka ukraińskich sił powietrznych umiejętnie wykorzystała brak możliwości manewru Rosji, krzyżując plany rosyjskiego natarcia i zadając ciężkie straty siłom inwazyjnym” - napisano.

PAP/ as/