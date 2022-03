Wiarygodny partner, proste zasady – pakiet OC/AC w LINK4

W gąszczu ofert licznych firm ubezpieczeniowych i przy mnogości dróg kupna możemy poczuć się jak turysta, który schodząc z trasy, zdał sobie sprawę, że właśnie zagubił się w gęstym lesie. I wtedy potrzeba jasnej informacji, prostego przewodnika co zrobić, by odnaleźć bezpieczną ścieżkę w gąszczu ofert i propozycji różnych towarzystw ubezpieczeniowych

Warto wtedy postawić na stabilnego, sprawdzonego partnera o polskim kapitale. Ofertą bogatą, a jednocześnie przejrzystą i zorientowaną na użytkownika jest gama produktów ubezpieczeniowych LINK4. O przyjaznym podejściu i fachowym doradztwie, jak i o sprawności działań tego ubezpieczyciela dobitnie świadczą relacje zadowolonych klientów, a także odznaczenie LINK4 TU SA Top Marką Lauru Klienta 2022 w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych direct oraz przyznanie złotego Lauru Klienta w segmencie jakości obsługi klientów indywidualnych.

Czym jest pakiet OC/AC?

Wykupując pakiet OC/AC w LINK4, wyposażamy się w dwa popularne rodzaje ubezpieczeń. Pierwszym z nich jest OC – obowiązkowa polisa dla wszystkich aut, poruszających się po polskich drogach. Chroni nas ona przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim i ich pojazdowi. Dodatkowo za brak aktualnej polisy OC, przy zaledwie 14-dniowym spóźnieniu, kierowcy samochodu osobowego grozi aktualnie kara sięgająca aż 6020 zł. Inaczej mówiąc – OC chroni nas przed ryzykiem pokrycia ogromnych kosztów w razie szkody wyrządzonej innym, a jednocześnie zapewnia wypełnienie spoczywającego na nas z mocy prawa obowiązku.

Autocasco, czyli AC jest nieobowiązkowym ubezpieczeniem, ale warto o nie zadbać. Samo OC nie chroni naszego auta. Daje za to ochronę w razie, gdy wyrządzimy szkody osobom trzecim. Kupując pakiet OC/AC w LINK4, nabywamy dwa niezwykle popularne rodzaje ubezpieczeń. OC jest obowiązkowe i chroni ofiary naszego działania, za to AC osłania właścicieli pojazdów przed ponoszeniem konsekwencji kosztownych napraw własnego auta w razie uszkodzeń, które mogą powstać wskutek wypadku lub kolizji spowodowanych z naszej winy.

Może być także finansowym zabezpieczeniem na wypadek kradzieży auta. Jak wybrać najlepszy wariant? Warto przyjrzeć się zakresowi proponowanego ubezpieczenia i świadomie podjąć decyzję o wyborze ubezpieczyciela. Decydując się ubezpieczenie AC w LINK4, polisę zawieramy w formule all risk, co oznacza, że nasz pojazd objęty jest ochroną w razie wszelkich zdarzeń (oprócz tych konkretnie wskazanych w OWU).

Prosto, znaczy uczciwie

Co bardzo ważne w LINK4 zasady ubezpieczenia są niezwykle proste i przejrzyste. Nie ma tu mowy o tzw. zapisach małym drukiem. Klient ma pełną informację o zakresie ubezpieczenia, jak i o przysługujących mu prawach. - Jasne, przejrzyste reguły polis w LINK4 to podstawa naszego działania. W LINK4 stawiamy na prostotę, bo to sprawia, że klient ma do nas zaufanie i zostaje z nami na lata – mówi Marek Baran, dyrektor komunikacji korporacyjnej w LINK4.

AC w szczegółach

AC może mieć różny zakres, od czego zależy również wysokość składki. To sam kierowca decyduje, jaką polisę wybiera. W LINK4 do dyspozycji jest Autocasco Kradzieżowe i Wypadkowe.

Ze względu na sposób naprawy szkody LINK4 oferuje również dwa warianty ubezpieczenia:

* WARSZTAT – naprawa auta w wybranym warsztacie, w tym ASO (Autoryzowanych Stacjach Obsługi) z wykorzystaniem oryginalnych części i rozliczenie na podstawie faktur;

* KOSZTORYS – na podstawie wyceny szkody sporządzonej przez rzeczoznawcę właściciel pojazdu otrzymuje odszkodowanie i naprawia auto we własnym zakresie.

OC/AC w LINK4 – jak to działa?

O tym, jak działa polisa OC/AC w LINK4 opowiedział nam pan Ryszard (64 l.) z Poznania: Przez wiele lat nie zwracałem większej uwagi na to, gdzie kupuję ubezpieczenie. Szedłem do agencji i mówiłem, że ma być jak najtaniej. I niestety zdążyłem się na tym parę razy „przejechać”. Przez różne biurokratyczne sztuczki nie wypłacono mi należnego odszkodowania, z kolei innym razem tak mnie „przeczołgali” przez papierkową robotę i bieganinę od jednej do drugiej, że miałem już tego dość. Córka od dawna namawiała mnie na zmianę ubezpieczyciela, ale traktowałem jej słowa dość protekcjonalnie, mówiąc, że jest młoda i się nie zna… Kiedy już dojrzałem do tej decyzji (paradoksalnie!) - śmieje się p. Ryszard – uznałem, że jednak jej posłucham i może faktycznie wykupię polisę w LINK4, które tak zachwalała. Z początku obawiałem się, że droga kupna może być dość skomplikowana, ale okazało się to najprostsze na świecie i to przez internet, bez wychodzenia z domu! Ten ich kalkulator to kapitalna rzecz. Zdecydowałem się od razu na pakiet OC/AC, co było prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Pech chciał, że niecały miesiąc po zmianie ubezpieczyciela miałem wypadek. Wracałem wtedy od przyjaciela, mieszkającego w Chodzieży. Za Obornikami Wielkopolskimi wpadłem w poślizg na jednym z zakrętów i uderzyłem w przydrożny słup ogłoszeniowy. Impet uderzenia nie był wielki, bo jechałem ostrożnie, ale wystarczyło, aby „skasować” lewe drzwi. Także moje kolano nie wytrzymało i – jak się później okazało – zerwałem więzadła. Jeszcze na miejscu zdarzenia zadzwoniłem do LINK4, załatwili mi pomoc drogową i odstawili auto do warsztatu. Auto naprawiłem w ramach AC, a odszkodowanie przyszło na tyle szybko, że nie musiałem wybierać między naprawą samochodu a dodatkową, dość kosztowną rehabilitacją, którą zalecili lekarze. Wszystko odbyło się niezwykle sprawnie i na prostych zasadach. A jednak córka miała rację!

Jak wykupić polisę w LINK4?

Nic prostszego! Na stronie internetowej www.link4.pl znajduje się intuicyjny kalkulator, który przeprowadzi użytkownika przez poszczególne warianty ubezpieczenia i w 60 sekund wyliczy całkowity polisy. Pomocą służą też fachowi konsultanci, z którymi możemy porozmawiać, dzwoniąc pod numer 22 4444444. Kolejną możliwością jest osobiste spotkanie z agentem. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie www.link4.pl. Ubezpieczenie AC w LINK4 dostępne wyłącznie w pakiecie z OC.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą PZU.