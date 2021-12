Masz tylko OC? Bez Autocasco sporo ryzykujesz!

Autocasco jest nieobowiązkowym ubezpieczeniem, ale warto o nie zadbać. Samo OC nie chroni naszego auta. To AC osłania właścicieli pojazdów przed ponoszeniem konsekwencji kosztownych napraw w razie uszkodzeń. Może też być finansowym zabezpieczeniem w wypadku kradzieży auta. Jak wybrać najlepszy wariant? Warto przyjrzeć się zakresowi proponowanego ubezpieczenia i świadomie podjąć decyzję o wyborze ubezpieczyciela.

Kompleksowa ochrona

Posiadając ubezpieczenie AC w LINK4, chronimy siebie przed ogromnymi kosztami naprawy, które mogą powstać wskutek wypadku lub kolizji spowodowanych z naszej winy, gdy to my ponosimy szkodę.

Ale to nie wszystko. Ubezpieczenie pozwala pokryć szkody, które wynikają z czynów osób trzecich, takich jak akty wandalizmu (wybita szyba, wylana farba czy porysowanie karoserii), a także działania sił natury: gradu, huraganu, uderzenia pioruna, powodzi, lawiny czy też zapadania lub osuwania się gruntu.

Co ważne Ubezpieczenie Autocasco w LINK4 zawierane jest w formule all risk, czyli kompleksową ochroną objęty jest pojazd w razie wszelkich zdarzeń (oprócz konkretnie wskazanych w OWU). Oznacza to, że polisa kompleksowo chroni pojazd np. w przypadku jego zatopienia, pożaru, wybuchu i osmalenia itp. Poza Autocasco Wypadkowym można zdecydować się dodatkowo na Autocasco Kradzieżowe, na wypadek kradzieży części lub całego samochodu.

Sprawdźmy, jak to działa

Sezon zimowy wiąże się ze szczególnie wysoką liczbą zagrożeń na drodze, związanych z niskimi temperaturami. Ileż to razy obawialiśmy się oblodzenia czy intensywnych opadów śniegu, które nie tylko znacząco obniżają przyczepność kół do nawierzchni, ale też utrudniają widoczność. Tymczasem wielu wyjazdów nie sposób ograniczyć – dojazdy do pracy, podwożenie dzieci do szkół, przedszkoli czy na różne dodatkowe zajęcia… Zima to też czas świątecznych wyjazdów do rodziny czy przyjaciół. I właśnie o takiej historii z życia wziętej opowiedzieli nam państwo Magda (38 l.) i Artur (41 l.) z Piły:

Na święta planowaliśmy jak co roku wyjazd do rodziców. Pierwszego dnia świąt do jednych, kolejnego do drugich. Obie rodziny mieszkają w jednej miejscowości, jakieś 100 km od Piły. Ze względu na to, że na co dzień bardzo często korzystamy z od kilku już lat decydujemy się na dokupienie Autocasco. Najciekawszą dla nas ofertę miał LINK4, co pasowało nam o tyle, że mamy u nich też OC. Przedłużając obowiązkowe ubezpieczenie, kupiliśmy więc pakiet OC+AC z Auto Assistance w LINK4. Nasz świąteczny wyjazd planowaliśmy jak co roku na południowe godziny w Wigilię. Spakowaliśmy wszystko (nie zapominając o prezentach!) i wyruszyliśmy.

Zeszłej nocy na i tak już oblodzone drogi spadło sporo śniegu i o ile główna „krajówka” była dobrze odśnieżona, nie można było tego samego powiedzieć o lokalnych drogach dojazdowych. Trasę znamy jednak praktycznie na pamięć i wiemy, że w podobnych warunkach trzeba tam być naprawdę ostrożnym. I tak właśnie powoli jechaliśmy przecinającą las drogą, gdy nagle za przejazdem kolejowym wpadliśmy w poślizg, auto obróciło się o 180 stopni i wpadło do przydrożnego rowu. Z szoku wyrwał nas natychmiast płacz przestraszonych dzieci. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Kiedy już uspokoiliśmy maluchy, żona zadzwoniła do LINK4. Niecałe 30 minut później przyjechała pomoc drogowa. Panowie wyciągnęli nasze auto z rowu i zabrali do wskazanego przez nas warsztatu. W drodze powrotnej skorzystaliśmy z samochodu zastępczego opłaconego przez ubezpieczyciela. Oczywiście na naprawę naszego auta także otrzymaliśmy środki z polisy Autocasco. Wszystko zadziałało wzorowo, dzięki czemu i tym razem mogliśmy przeżyć naprawdę radosne święta.

Opowieść państwa Magdy i Artura wyraźnie pokazuje, jak ważna jest zapobiegliwość. Na drodze trzeba bowiem przygotować się na wszelkie ewentualności.

Jak uzyskać ochronę w ramach AC w LINK4?

Ubezpieczenie AC (Autocasco) jest dobrowolnym ubezpieczeniem, dlatego można je wykupić w każdym momencie. Zapewnia ono pełną ochronę, w związku z tym pozwoli czuć się znacznie pewniej na drodze. Ubezpieczenie AC można wykupić w pakiecie z OC dwóch wariantach: Warsztat (naprawiamy auto w dowolnym warsztacie, także w ASO) lub Kosztorys (otrzymujemy odszkodowanie na podstawie wyceny szkody przez rzeczoznawcę i naprawiamy auto we własnym zakresie).

Oprócz AC wypadkowego, jakie wybrali nasi bohaterowie, można też zakupić AC kradzieżowe. Ubezpieczenie Autocasco w LINK4 najkorzystniej kupić w oferowanym pakiecie OC/AC.

Oferta towarzystwa jest bardzo elastyczna. Warto skorzystać z prostego kalkulatora na stronie www.link4.pl, porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z LINK4.