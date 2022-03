UE "przeprosi się" z węglem?

„Mam taką nadzieję. Tym bardziej, że w Polsce też już jest taki ruch związkowy – związkowcy chcą apelować pokazując, że oni są w stanie dać bezpieczeństwo energetyczne oczywiście też inwestując w nowe technologie. Zresztą doświadczył nas Turów” - mówi portalowi wPolityce.pl eurodeputowana Anna Zalewska (PiS) pytana, czy jest szansa, że UE wróci do węgla.

„Dzisiaj mieliśmy komisję, która była między innymi na temat tego komunikatu Timmermansa, żeby szybko odejść od paliw kopalnych z Rosji, dwa razy więcej wiatraków do 2025 roku, trzy razy więcej do 2030 roku. Mieliśmy na ten temat dyskusję i parlamentarzyści po pierwsze się irytowali, że to są po prostu z grubsza niepoliczone, co potwierdzam, polityczne wytyczne. Z każdej strony sceny politycznej pojawiały się takie głosy, że Komisja Europejska jest do tego nieprzygotowana. Rzeczywiście nie ma pomysłów i to jest oddalane – teraz twierdzą, że do maja to przeanalizują, bo budować nową strategię energetyczną wcale nie jest takie proste. Zresztą w czwartek na Radzie Europejskiej będzie o tym mowa” — relacjonuje Anna Zalewska wskazując, iż „Komisja nie ma narzędzi, nie ma analiz, zastanawia się, nie wie, w którą stronę pójść, nie jest w stanie wytłumaczyć się z żadnego swojego wyliczenia”.

„Nie wiadomo skąd wzięły się liczby, które się tam pojawiają. Na przykład mówią o 200 mld euro dla wsparcia obywateli z nieoczekiwanych zysków. Skąd im się wzięło 200 mld? Jak to policzyli? Jakie to są nieoczekiwane zyski? Myślę, że oni chyba sądzą, że jak są wyższe ceny energii, to firmy energetyczne więcej zarobiły, a jest dokładnie odwrotnie, to znaczy firmy dlatego podniosły, żeby nie zbankrutować. Także rzeczywiście coś w tym jest. Zobaczymy, jak będzie na Radzie Europejskiej” — mówi wskazując, iż rząd Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Grecji już piszą listy, że trzeba na nowo budować politykę energetyczną, więc robi się przestrzeń i klimat do tego, żeby nie zaakceptować pakietu.

I też jak rozmawialiśmy nad kolejnymi fragmentami, m.in. o ETS, to widać, że wszyscy obracają się w kółko, nikt nie jest w stanie do niczego przekonać — relacjonuje.

Więcej na wPolityce.pl