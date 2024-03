Dąbrowski: Rząd doprowadzi do upadku energetyki

Były prezes PGE Wojciech Dąbrowski krytycznie odnosi się do obecnej polityki energetycznej rządu Donalda Tuska.

Wojciech Dąbrowski w wywiadzie udzielonym portalowi money.pl nie szczędzi krytyki ekipie Donalda Tuska w zakresie polityki energetycznej. Zdaniem byłego prezesa PGE polska energetyka może znaleźć się na granicy upadłości, z powodu nieprzemyślanych działań rządu!

Jak wskazał w rozmowie z Łukaszem Kijkiem Dąbrowski obecna minister przemysłu Marzena Czarnecka myli się w ocenie stanu polskiej energetyki i przemysłu, jeśli chodzi o zasoby węgla w naszym kraju:

Jak wskazał Dąbrowski, odnosząc się do informacji o 10 milionach ton węgla rzekomo zalegającego na zwałach:

To, co się dzieje na zwałach, nie ma nic wspólnego z interwencyjnym zakupem z lat 2022-23. Dzwoniłem na Śląsk, żeby zapytać, co to za węgiel zalega na zwałach. Otóż mówimy o węglu wydobytym z polskich kopalń, o niskiej wartości energetycznej, który nie we wszystkich elektrowniach i elektrociepłowniach może być używany. Po drugie, ilość spalanego węgla w elektrowniach zależy też od aury. Mamy ciepłą zimę, więc mamy nadwyżkę węgla. A surowiec sprawdzony do Polski poprzedniej zimy został w całości rozdysponowany do samorządów, gmin i małych lokalnych ciepłowni.