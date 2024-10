Energetyka wiatrowa: Te problemy wrócą

Zaakceptowane przez rząd zmiany dadzą gminom potężny argument, aby znowu w całości opodatkować elektrownie wiatrowe. To samo będzie dotyczyć: paneli fotowoltaicznych, magazynów energii oraz części technicznych kolejek linowych, wyciągów narciarskich i skoczni - informuje w środę „Dziennik Gazeta Prawna”.

Gazeta wskazuje, że takiego zdania są eksperci podatkowi. „W trakcie konsultacji publicznych Ministerstwo Finansów podkreślało, że jego intencją nie jest to, aby obiekty związane z odnawialnymi źródłami energii były opodatkowane w całości, tj. od wszystkich komponentów. Ale obecny projekt niweczy to założenie” – zauważa w rozmowie z „DGP” Rafał Kran, doradca podatkowy, partner w MDDP. W poniedziałek wieczorem Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji, który zakłada m.in. zmiany w przepisach o podatku od nieruchomości. Teraz zajmie się nim Sejm.

Problem z podatkami

Gazeta przypomniała, że problem z opodatkowaniem farm wiatrowych powstał z początkiem 2017 r., kiedy to na skutek nieoczekiwanej zmiany przepisów podatek od nieruchomości zaczął być pobierany od całości wiatraka, a nie tylko od jego części budowlanych. „Dla właścicieli elektrowni wiatrowych oznaczało to gigantyczny wzrost opodatkowania. Zmieniło się to dopiero w 2018 r., gdy z mocą wstecz (od 1 stycznia 2028 r.) weszła w życie nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych” - wskazano w artykule.

Wprowadziła ona - jak dodano - nową definicję elektrowni wiatrowej, zgodnie z którą wiatrak składa się z części budowlanej i technicznej. „Na skutek tego podatek od elektrowni wiatrowych jest pobierany wyłącznie od części budowlanych” - dodano. Przypomniano, że „problem wrócił w czerwcu br., gdy światło dzienne ujrzał projekt nowelizacji ustaw: o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o opłacie skarbowej”.

Organizacje zrzeszające przedsiębiorców zaczęły alarmować, że w świetle planowanych zmian elektrownia wiatrowa może zostać uznana jako całość za urządzenie techniczne. To by oznaczało, że od 2025 r. znów zacznie być opodatkowana w całości, a właścicieli farm wiatrowych znów czeka kilkunastokrotny wzrost podatku od nieruchomości.

Gazeta wskazała, że Ministerstwo Finansów szybko zareagowało na te sygnały i już w drugiej wersji projektu pojawiła się nowa wersja art. 1a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. „Wynikało z niej, że opodatkowana będzie tylko część budowlana m.in. elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych, jądrowych, magazynów energii, kotłów, pieców przemysłowych, kolejek linowych, wyciągów narciarskich oraz skoczni” - napisano

„DGP” zaznacza, że takie brzmienie art. 1a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy zostało powtórzone w kolejnych dwóch wersjach projektu, „ale zmieniło się z kolei brzmienie innego przepisu – art. 1a ust. 1 pkt 2 lit. c, który wskazuje, czym jest urządzenie budowlane (takie urządzenie będzie opodatkowane jako budowla)”.

W artykule zaznaczono, że „zdaniem ekspertów to właśnie ten przepis sprawi, że gminy będą mogły żądać podatku od części technicznej wiatraka”. „Urządzeniem budowlanym ma być bowiem +przyłącze oraz urządzenie instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków oraz inne urządzenie techniczne, bezpośrednio związane z budynkiem lub obiektem, o którym mowa w lit. a i b, niezbędne do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem+. We wcześniejszej wersji projektu urządzenie budowlane miało być związane tylko z budynkiem lub budowlą, o której mowa w lit. a. Teraz odwołuje się też do lit. b, w której właśnie mowa m.in. o wiatrakach” - czytamy.

