Kredyt na mieszkanie czy wynajem – które rozwiązanie jest lepsze?

Kredyt na mieszkanie czy wynajem? To pytanie zadaje sobie mnóstwo młodych ludzi, którzy rozpoczynają dorosłe życie. Oczywiście taki problem może spotkać każdego. Dlatego warto poznać porównanie tych dwóch alternatyw oraz istotne wskazówki, które pomogą dokonać wyboru. Które rozwiązanie może okazać się korzystniejsze? Kwestie te zostaną omówione w niniejszym artykule.

Koszt wynajmu mieszkania

Rozważając, które rozwiązanie będzie lepsze - kredyt na mieszkanie czy wynajem, warto dowiedzieć się, jakie są koszty wynajmu. Wiele zależy oczywiście od lokalizacji, czyli miasta i położenia. Jednak wynajem mieszkania w Polsce nie jest małym wydatkiem. W większych miastach kwota ta będzie wyższa. Podobnie, jeśli mieszkanie usytuowane jest blisko centrum czy innych atrakcyjnych punktów miasta. Jako przykład można podać informacje, zgodnie z którymi cena za wynajem w połowie roku 2020 w Gdańsku oszacowana była na poziomie 2366 złotych. Koszt ten w przypadku Warszawy był już o wiele wyższy, ponieważ wyniósł 3644 złote. Do ceny najmu należy także doliczyć koszty dodatkowe, takie jak rachunki za Internet, czy też ewentualne naprawy. Wynajem przeważnie wiąże się również z koniecznością opłacenia kaucji w wysokości równowartości miesięcznej opłaty za najem.

Jakie są koszty kredytu na mieszkanie?

Sam koszt mieszkania także będzie uzależniony od jego usytuowania. Mieszkania w większych miastach są droższe. Średnia cena za mkw. w stolicy Polski to aż 11 869. W Poznaniu będzie to już o wiele mniej, bo 7 814. Nieco mniej niż 6 tysięcy za mkw., bo 5 955 złotych zapłacimy za to w Łodzi. Końcowy koszt całkowity warunkować będzie w dużej mierze jego powierzchnia. Aby poznać aktualne ceny mieszkań, warto zajrzeć na https://obido.pl. Co więc będzie bardziej opłacalne - kredyt na mieszkanie czy może wynajem? W praktyce może okazać się, że to właśnie kredyt hipoteczny okaże się lepszym wyjściem, pod warunkiem posiadania wkładu własnego. Zakup mieszkania często też może okazać się świetnym pomysłem ze względu na inną kwestię. Jeśli zmienisz zdanie, zawsze możesz wynająć swoje mieszkanie i zyskać na tym dodatkowo. Takie rozwiązanie jest teraz popularnym rodzajem inwestycji. Własne mieszkanie to także niezależność i możliwość zachowania prywatności.

Kredyt na mieszkanie czy wynajem?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy dokładnie przeanalizować koszty całkowite, i inne istotne zalety. Jako przykład można podać, że roczny koszt najmu w Warszawie wynosi średnio 44 tysiące miesięcznie. W tym samym czasie na raty kredytu można wydać ok. 25 tysięcy złotych. Do tego doliczyć musi także czynsz - ok. 550 zł miesięcznie, czyli łącznie można wydać mniej niż 32 tysiące. Łącznie to o średnio 12 tysięcy złotych mniej niż za wynajem. Biorąc pod uwagę te wyliczenia, można stwierdzić, że w większości przypadków to kredyt hipoteczny może okazać się lepszym rozwiązaniem, które pozwoli zyskać swoje cztery ściany i wydać mniej niż w przypadku wynajmu. Warto podkreślić, że zyskają na tym głównie osoby posiadające już swój wkład własny w zakup mieszkania. Jeśli zastanawiasz się, jaką decyzję podjąć, weź pod uwagę też swoje plany na przyszłość. Rozważ, co będzie lepszym rozwiązaniem.

Jak widać, w wielu sytuacjach to decyzja o kredycie na mieszkanie okaże się lepsza niż wynajem. Warto zacząć oszczędzać na wkład własny i rozważyć zakup własnego lokum.