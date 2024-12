Kredyt obrotowy vs. faktoring – które rozwiązanie wybrać?

Niezależnie od tego, czy chodzi o opłacenie dostawców, wynagrodzenia pracowników, czy zapłatę za wynajem lokalu i media – Twoja firma może stanąć w obliczu wydatków, których nie da rady pokryć z dostępnego budżetu. Z tego też powodu, dobrze jest mieć poduszkę finansową, a gdy tego nie ma, albo pieniędzy jest za mało, warto rozważyć kredyt obrotowy lub faktoring.

Kredyt obrotowy – co to takiego?

Kredyt obrotowy to krótkoterminowe finansowanie, które firma może uzyskać od banku prowadzącego jej rachunek biznesowy. Główne założenie tego rodzaju kredytu polega na zapewnieniu płynności finansowej przedsiębiorstwa w okresach, gdy bieżące dochody nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków. Stanowi on zwiększenie dostępnych środków na koncie, umożliwiając wykonywanie transakcji do tego właśnie limitu. Ile on wynosi? To zależy od tego, o ile firma wnioskuje i jaką ma zdolność kredytową, wynikającą m.in. ze scoringu BIK, stażu firmy, czy rodzaju prowadzonej działalności.

Jak działa kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy jest udzielany zazwyczaj na określony czas, np. na 12 miesięcy, z możliwością odnowienia. Przedsiębiorstwo może z niego korzystać w miarę potrzeb – podobnie jak z linii kredytowej. Oznacza to, że środki mogą być pobierane w dowolnym momencie, a odsetki naliczane są tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty.

Korzyści kredytu obrotowego:

• elastyczność – przedsiębiorstwo samo decyduje, kiedy i w jakiej kwocie korzystać ze środków,

• koszt zależny od wykorzystania – odsetki naliczane są tylko od rzeczywistego zadłużenia,

• bezpieczeństwo – stały dostęp do gotówki w sytuacji awaryjnej.

Czym jest faktoring?

Faktoring to alternatywne rozwiązanie, polegające na finansowaniu należności. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo sprzedaje swoje faktury firmie faktoringowej, która od razu wypłaca przedsiębiorstwu część wartości tych faktur (najczęściej 70-90 proc.). W momencie, gdy klient opłaca fakturę, pozostała część środków zostaje przekazana firmie, pomniejszona o prowizję faktoringową.

Korzyści faktoringu:

• szybki dostęp do gotówki – firma nie musi czekać na opłacenie faktur przez klientów;

• brak długu – faktoring to nie kredyt, więc przedsiębiorstwo nie zadłuża się;

• prostsza kwalifikacja – mniejsze firmy, którym np. ze względu na długość prowadzenia działalności może być trudniej uzyskać kredyt obrotowy, mogą łatwiej skorzystać z faktoringu, ponieważ to jakość faktur i kondycja finansowa klientów są kluczowe dla firmy faktoringowej.

Porównanie kredytu obrotowego i faktoringu

Jeżeli potrzebujesz wsparcia finansowego z banku, dokładnie ustal, na jaki cel je przeznaczysz. Zacznij od zadania sobie pytania – co jest największym wyzwaniem w prowadzeniu Twojej firmy? Jeśli są to nieopłacane przez kontrahentów faktury, faktoring okaże się zapewne bardziej trafionym rozwiązaniem. Jeśli z kolei zależy Ci na swobodzie w decydowaniu o tym, na co przeznaczyć pieniądze, rozważ kredyt obrotowy do bieżącego korzystania.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia finansowego z banku, dokładnie ustal, na jaki cel je przeznaczysz / autor: materiały prasowe / freepik.com

Kiedy wybrać kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy może być lepszym rozwiązaniem dla firm, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku i spełniają wymagania banków co do stażu działalności, zdolności kredytowej, obrotów na koncie. Jest to idealne narzędzie dla potrzebujących elastycznego dostępu do gotówki, ale takich, którzy nie chcą sprzedawać swoich należności.

Jeśli twoja firma działa w branży o stabilnych dochodach, a jej płynność finansowa jest dobra, ale czasami potrzebujesz dodatkowych środków na krótkoterminowe wydatki, rozważ kredyt obrotowy.

Kiedy wybrać faktoring?

Faktoring to świetna opcja dla firm, które mają dłuższe terminy płatności faktur lub zmagają się z opóźnieniami w płatnościach od swoich klientów. To również doskonałe rozwiązanie dla młodych firm, które miewają trudności z uzyskaniem tradycyjnego kredytu obrotowego z powodu braku historii kredytowej.

Jeśli twoja firma regularnie wystawia faktury z długimi terminami płatności, a jednocześnie potrzebujesz natychmiastowego dostępu do gotówki, faktoring pozwoli na szybkie uzyskanie środków bez konieczności zaciągania kredytu.

Kredyt obrotowy czy faktoring – co wybrać?

Decyzja między kredytem obrotowym a faktoringiem zależy głównie od czynników, które wymieniliśmy wyżej. Ale uwaga – tak naprawdę nie musisz wybierać. Jeśli masz taką potrzebę, możesz ubiegać się równocześnie o oba te produkty jednocześnie. Oczywiście decyzja banku będzie zależała od posiadanej zdolności i historii kredytowej, jednak dywersyfikacja zobowiązań może okazać się w tym przypadku dobrym posunięciem.

Nadal masz wątpliwości? Trudno doradzać, gdy nie zna się specyfiki działania firmy, charakteru działalności, posiadanych zobowiązań oraz prowadzonych operacji. To Ty najlepiej znasz swoje bieżące potrzeby – możesz porozmawiać o nich np. z doradcą biznesowym , który pomoże dobrać rozwiązanie, najlepiej odpowiadające specyfice twojego przedsiębiorstwa.

