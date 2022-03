Rosja zniszczy zaufanie zagranicznych firm. Nowy, samobójczy dekret

Rosja uchwaliła dekret, którym zniszczy zaufanie zagranicznych firm na lata

Odkąd Władimir Putin zdecydował się zaatakować Ukrainę, to kolejne kraje odpowiadają pakietami sankcji, które znacznie mają osłabić gospodarkę Rosji. Ta nie zostaje bierna, choć jej odwetowy ruch prawdopodobnie zniszczy zaufanie zagranicznych firm na lata. I to długo po wojnie na Ukrainie.

„Business Insider” informuje, iż Kreml zdecydował się wprowadzić „dekret z nową metodologią ustalania kwoty odszkodowania firmom w przypadku podjęcia decyzji o wykorzystaniu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego bez ich zgody”. Dekret zawiera zapiski, wedle których Rosja nie będzie płacić odszkodowania „nieprzyjaznym państwom”. Czyli tym, które nałożyły sankcje na Moskwę, jak Stany Zjednoczone czy państwa Unii Europejskiej.

Jednym słowem eksperci tłumaczą to jako legalizację kradzieży patentów. W praktyce oznacza to, iż jeżeli jakiś amerykański koncern, jak McDonald’s wychodzi z działalnością z Rosji, to miejscowi będą mogli wprowadzić podobną markę, nawet z identycznym logo, a koncern nie będzie miał nad tym kontroli. Zapowiada to zalanie rynku wieloma podróbkami.

Nowy dekret nie tylko spowoduje niepewność na lata na rosyjskim rynku, ale i niechęć zagranicznych firm do powrotu z działalnością.

