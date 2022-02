NATO: Rosja zniszczyła pokój na kontynencie europejskim

Rosja zniszczyła pokój na kontynencie europejskim i ponosi wyłączną odpowiedzialność za inwazję na Ukrainę - powiedział w piątek w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przed rozpoczęciem spotkania szefów państw i rządów Sojuszu. Narada odbywa się w trybie zdalnym - za pośrednictwem łącza wideo.

„Rosja zniszczyła pokój na kontynencie europejskim. To, przed czym ostrzegaliśmy całymi miesiącami, wydarzyło się. Mimo wszystkich naszych wysiłków, by znaleźć rozwiązanie dyplomatyczne. Rosja ponosi wyłączną odpowiedzialność za celową, przeprowadzoną z zimną krwią i od dawna planowaną inwazję. Potępiamy rosyjską agresję w najmocniejszych słowach i wzywamy do zaprzestania działań militarnych. Stoimy u boku odważnego narodu Ukrainy. W pełni popieramy suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy oraz jej prawo do samoobrony i decydowania o własnym losie” - powiedział Stoltenberg w krótkim oświadczeniu.

W czwartek Rada Północnoatlantycka uruchomiła plany obronne NATO. Wnioskował o to naczelny dowódca sił zbrojnych Sojuszu Tod Wolters.

„Głównym zadaniem NATO jest obrona sojuszników. Atak na jednego będzie traktowany, jako atak na wszystkich. To jest gwarancja naszego bezpieczeństwa zbiorowego. (…) Dziś Rada Północnoatlantycka, na wniosek naczelnego dowódcy sił zbrojnych NATO generała Toda Woltersa, zdecydowała się uruchomić nasze plany obronne. Jest to roztropny i defensywny krok, którego celem jest ochrona państw sojuszniczych podczas tego kryzysu. Pozwoli on na rozmieszczenie sił i środków - w tym sił szybkiego reagowania - tam, gdzie są one potrzebne” - wyjaśnił w czwartek Stoltenberg.

PAP/kp