Wszystkie choroby Władimira Władimirowicza

W ostatnim tygodniu media obiegła informacja z brytyjskiej prasy jakoby Władimir Władymirowicz Putin znajdował się pod stałą opieką lekarza onkologa CZYTAJ: Putinowi regularnie towarzyszy chirurg onkolog . To kolejna z ciągu trwających od lat spekulacji o stanie zdrowia przywódcy Rosji. Dokonajmy ich przeglądu.

Już od dość dawna z kremlowskiego otoczenia prezydenta Rosji wychodziły sygnały, że Putin miał być poddany poważnej operacji z powodu raka trzustki na początku 2020 roku, więc wspomniane wyżej konsultacje nie byłyby żadnym zaskoczeniem.

Podstawowym źródłem spekulacji o stanie zdrowia lokatora Kremla (ostatnio ponoć bunkra na Uralu) mają być liczne zdjęcia, na których można porównać jego stan z przeszłości i dziś.

I tak zwraca się uwagę na jego z latami bardziej opuchniętą twarz - to może być pierwszy sygnał, że z jego zdrowiem jest coś nie tak. Taki efekt może przynosić zażywanie sterydów anabolicznych np. w celu zwiększenia masy mięśniowej. Skutki uboczne zażywania sterydów anabolicznych to nadpobudliwość i nasilenia zachowań agresywnych. W dłuższej perspektywie stosowania sterydów kończy się narastającymi stanami lękowymi o różnym nasileniu, przechodzącymi w skrajnych stany psychopatologiczne, np. manię.

W czasie pandemii modne stało się wiązanie stanu zdrowia prezydenta Rosji z powikłaniami po COVID-19, na przykład tzw. mgłą covidową. Czy Władimir Putin mógł przechodzić infekcję wywołaną wirusem SARS-CoV-2? - Nie wiadomo. Aby przekonać obywateli do szczepień przeciw COVID-19 Putin przyjął szczepionkę Sputnik V. Jednak przed tą chorobą przywódca Rosji odczuwa strach, o czym świadczą zdjęcia jak przyjmuje gości oddalony od nich długimi stołami, czy też jest osłonięty specjalną kapsułą, jak podczas propagandowego powojennego wiecu na stadionie na Łużnikach w Moskwie.

Nagrania prezydenta Putina”na żywo” zawsze były obiektem analizy neurologów, ale ostatnio przykuła ich uwagę jego prawa ręka. Dlaczego? Według nich rosyjski prezydenta trzymał ją sztywno przy ciele, co może wskazywać np. na objawy choroby Parkinsona. Tej neurologicznej chorobie towarzyszą charakterystyczne objawy takie jak: niepewny chód, drżenie rąk czy specyficzny grymas na twarzy. Specyficzny rodzaj chodu przypisywango Putinowi, określany jako “chód rewolwerowca”, może być jednym z pierwszych objawów innej poważnej choroby. Niedowład prawej kończyny może wywołać wiele schorzeń, m.in. udar niedokrwienny, dyskopatia szyjna czy stwardnienie rozsiane.

Oczywiście oprócz schorzeń somatycznych przypisuje się też Władimirowi Putinowi zwichrowania psychiki, czy wręcz skrzywienia psychopatologiczne.

Doktor Jacek Koprowicz ze szpitala MSWiA w Warszawie mówił niedawno na antenie radia ZET - On [Putin - przy.red.] ma ewidentnie zaburzenia paranoiczne. Jest osobą, która stwarza sobie wyobrażenie świata, swoje wyobrażenie potencjalnych zagrożeń. To jest dla niego realne. On w to wierzy całym sobą.

Koprowicz dodaje, że w przypadku Putina mamy jeszcze do czynienia z ”okrutną, zniekształconą patologicznie osobowością dysocjalną”, z osobą, która nie liczy się z nikim i niczym, która za nic ma ludzkie życie. - To już jest ktoś skrajnie odhumanizowany. To jest osoba, której już nawet chyba nie da się leczyć. To osoba, którą można już tylko izolować - komentuje.

Trzeba jednak cały czas liczyć się z jeszcze jedną okolicznością. Władimir Putin jest wysokiej rangi oficerem KGB, o długoletnim stażu wywiadowczym, członkiem wieloosobowej struktury służb specjalnych. Osoby takie były i są starannie szkolone i przygotowywane do służby w najtrudniejszych warunkach. Wydaje się, że odegranie roli ciężko chorego szaleńca, byle tylko skutecznie wpływać, czy po prostu szantażować swoich przeciwników nie stanowiłoby chyba problemu dla tak długo i specyficznie trenowanej osoby jak Putin. Ba, byłoby mu to wręcz na rękę jako metoda, by utrzymywać otoczenie swoje i Rosji w stanie paraliżującego strachu.

W materiale wykorzystano sugestie zwarte w tekście zamieszczonym na portalu abczdrowie.pl, pt. Co dolega Władimirowi Putinowi? Na podstawie analiz eksperci wskazują potencjalne choroby

