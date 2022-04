Morawiecki: wszyscy w Rosji są odpowiedzialni za ludobójstwo

Krwawe masakry, których dopuszczają się rosyjscy żołnierze zasługują na nazwanie ich po imieniu: to jest ludobójstwo; ta zbrodnia musi być osądzona jak zbrodnia ludobójstwa – powiedział Mateusz Morawiecki na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Wzywam liderów Unii Europejskiej do zdecydowanego działania, do wdrożenia takich działań, które wreszcie złamią machinę wojenną Putina, które zabiorą jej powietrze. Potrzebne są zdecydowane sankcje, które złamią machinę wojenną Putina, inaczej kolejni niewinni ludzie będą umierać. Proponujemy powołanie międzynarodowej komisji do zbadania zbrodni ludobójstwa w miastach na Ukrainie – powiedział premier.

Tworzy się mapa ludobójstwa XXI wieku. Rosja jest już dzisiaj państwem totalitarno-faszystowskim. Musimy je razem powstrzymać w ramach NATO i UE – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Dość tej gry na zwłokę niektórych liderów europejskich, lawirowania, kręcenia; potrzebne są jasne, zdecydowane sankcje - zaapelował w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Panie prezydencie Macron, ile razy negocjował pan z Putinem, co pan osiągnął, czy powstrzymał pan którekolwiek z tych działań, które miały miejsce - pytał prezydenta Francji Emmanuela Macrona premier Mateusz Morawiecki, nawiązując do wydarzeń w Buczy. Ze zbrodniarzami się nie negocjuje, zbrodniarzy trzeba zwalczać - dodał. „Z Hitlerem nikt nie negocjował. Negocjowalibyście z Hitlerem, ze Stalinem, z Pol Potem” - dopytywał premier.

Dość tej gry na zwłokę niektórych liderów europejskich, lawirowania, kręcenia. Potrzebne są jasne, zdecydowane sankcje, te sankcje nie działają. Mówię o tym głośno już od kilku dni i mam niestety rację - apelował.

Potrzebne są zdecydowane sankcje, takie, które złamią machinę wojenną Putina, inaczej kolejni niewinni ludzie będą umierać - podkreślił szef rządu.

To polityka Niemiec przez poprzednie kilkanaście lat doprowadziła do tego, że Rosja ma dziś siłę wynikająca z monopolu na sprzedaż surowców. Trzeba potępić to, przyznać, że to była niewłaściwa polityka, bo mamy do czynienia ze strasznymi zbrodniami - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

To nie głosy niemieckich biznesów, niemieckich miliarderów, którzy teraz pewnie wstrzymują was od kolejnych działań, powinny być dzisiaj głośnio słyszane w Berlinie. To głos tych niewinnych kobiet i dzieci, głos tych mordowanych powinien być usłyszany przez wszystkich Niemców i przez wszystkich polityków niemieckich - zaapelował w poniedziałek premier do kanclerza Niemiec Olafa Scholza.

Morawiecki zwrócił się też do byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel. „Pani kanclerz, milczy pani od początku wojny. Tymczasem to właśnie polityka Niemiec przez poprzednie kilkanaście lat doprowadziła do tego, że Rosja ma dziś siłę wynikająca z monopolu na sprzedaż surowców” - podkreślił.

Trzeba zabrać głos. Dzisiaj! Tu i teraz - zaapelował Morawiecki.

Potępić to, przyznać, że to była niewłaściwa polityka, bo mamy do czynienia ze strasznymi zbrodniami. Ze zbrodnią ludobójstwa w XXI wieku - podkreślił polski premier.

Jeżeli będziemy razem, zostaniemy silni. Jeżeli będziemy razem, my tutaj w Polsce, klasa polityczna w Polsce, jeżeli będziemy razem w Europie w ramach NATO, to będziemy bezpieczni. Tylko tak doprowadzimy do pokoju w Europie – podkreślił szef rządu podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Jak dodał, „przywództwo to nie kalkulacje”.

Przywództwo zobowiązuje nas do działania, do robienia wszystkiego, co w naszej mocy, żeby zapobiegać zbrodniom ludobójstwa, przywództwo to bezkompromisowa walka ze złem - zaznaczył Morawiecki.

Z ludobójcami, z barbarzyńcami nie da się negocjować. Oni chcą nas wszystkich zastraszyć. Nie dajmy się zastraszyć. Dajmy ludziom na Ukrainie normalnie żyć, tak jak my w Europie - apelował premier. Morawiecki zaapelował do polityków europejskich o działania względem Rosji. Koleżanki i koledzy z Unii Europejskiej, konieczność nawet lękliwych przemienia w bohaterów. Przestańmy tak nieludzko kalkulować i zacznijmy myśleć jak ludzie, zacznijmy wreszcie działać skutecznie wobec tego, co dzieje się na Ukrainie. Zobaczycie, że bez rosyjskiej ropy, bez rosyjskiego gazu też damy radę. Nasze gospodarki będą kwitły, ale zdobądźcie się na ten odważny krok odejścia od rosyjskiej ropy i gazu, na konfiskatę majątku Federacji Rosyjskiej i oligarchów rosyjskich znajdującego się w waszych bankach – wskazał szef polskiego rządu.

PAP/RO