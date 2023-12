Druga afera opozycji. Uderzenie w Orlen

28 listopada 2023 r. grupa posłów KO i Polska 2050-TD złożyła w Sejmie projekt ustawy zakładającej zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla gosp. domowych i podmiotów wrażliwych do końca czerwca 2024 r. Zakładane jest utrzymanie proporcjonalnych obecnych limitów zużycia i utrzymanie grup objętych ochroną. Cała operacja ma zostać sfinansowana na koszt Orlenu.

Kurs akcji Orlenu spadł o 5,5 mld zł po tym, jak w mediach pojawiły się informacje o projekcie ustawy autorstwa posłów KO i Polski2050-TD zakładającej zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do końca czerwca 2024 r. Pytana o tę sprawę w Radiu Zet posłanka PL2050 Paulina Hennig-Kloska stwierdziła: „My braliśmy pod uwagę taką konsekwencję”.

Szef rządu powiedział, że w Sejmie znajduje się ustawa Prawa i Sprawiedliwości dotycząca zamrożenia cen energii. Jak wskazał, rząd chce zamrożenia cen energii, bo „to jest dobre dla Polaków”.

Premier pytany o kwestię dopłat Orlenu do cen energii podkreślił, że działania wokół Orlenu wyglądają jak przygotowywanie gruntu pod prywatyzację spółki.

Uważam, że tak, jak poprzednio realizowaliśmy, wszystkie Spółki Skarbu Państwa powinny się częściowo dołożyć do tego. I tak to realizowaliśmy. Poprzez poszczególne mechanizmy regulacyjne – regulacje cen energii elektrycznej powodowały, że spółki energetyczne, paliwowe, dokładały się do tego. Nie bardzo rozumiem, dlaczego miałby ten ciężar spaść na jedną spółkę. To prowadzi do podejrzenia, że może ktoś przygotowuje się do tego, żeby sprzedać Orlen, żeby wyprzedać Spółki Skarbu Państwa. Tak to trochę wygląda. Jeśli tak, to to by znaczyło, że bardzo szybko, jeszcze zanim obecna opozycja sformułowała rząd, to już doprowadza do przygotowania gruntu pod wyprzedaż polskich sreber rodowych, powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.