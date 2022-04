TotalEnergies i KGHM łączą siły w celu rozwoju przybrzeżnej energetyki wiatrowej

TotalEnergies i KGHM podpisały umowę partnerską dotyczącą udziału na zasadzie 50/50 w przetargu polskiego rządu na rozwój przybrzeżnych projektów wiatrowych.

Rząd uruchomił nowy system licytacji obejmujący 11 obszarów w polskiej części Morza Bałtyckiego, reprezentujących oczekiwaną łączną moc ponad 10 GW, w celu wykorzystania dużego potencjału Morza Bałtyckiego w zakresie wytwarzania energii wiatrowej ze względu na korzystne warunki pogodowe.

Partnerstwo będzie opierać się na mocnych stronach obu spółek. TotalEnergies wykorzysta swoją sprawdzoną wiedzę specjalistyczną w zakresie operacji przybrzeżnych, doświadczenie w zarządzaniu projektami na dużą skalę oraz powiązania ze światowymi łańcuchami dostaw. KGHM, jako spółka skarbu państwa i światowy lider w branży wydobywczej, wniesie swoją wiedzę na temat polskiego rynku.

W przypadku uzyskania jednej lub kilku farm wiatrowych, partnerzy zmobilizują najlepsze zasoby, aby zrealizować te projekty zgodnie z najwyższymi standardami i terminami realizacji. Współpraca ma tym samym pobudzić lokalny przemysł, stworzyć miejsca pracy w Polsce i przyczynić się do dostarczania ekologicznej energii elektrycznej po konkurencyjnej cenie.

Rozwój przybrzeżnej energetyki wiatrowej przyczynia się zarówno do transformacji energetycznej w Europie, jak i do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym Polska jest szczególnie dobrze przygotowana do udziału w rozwoju tego obiecującego rynku - powiedział Vincent Stoquart, starszy wiceprezes ds. odnawialnych źródeł energii w TotalEnergies.

Cieszymy się, że możemy współpracować z KGHM w odpowiedzi na polskie przetargi na budowę przybrzeżnej energetyki wiatrowej. Wspólnie zmobilizujemy całą naszą wiedzę, aby sprostać wyzwaniom związanym z tymi projektami i w ten sposób przyczynić się do realizacji celów Polski w zakresie energii odnawialnej – dodał Vincent Stoquart.

W strategii KGHM zadeklarowaliśmy osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Mamy już za sobą etap planowania i angażujemy się w konkretne działania. Jesteśmy zaangażowani w proces pozyskiwania kilku projektów lądowych i przybrzeżnych. Złożyliśmy też wstępne wnioski o kolejną turę pozwoleń na Bałtyku. Współpraca z partnerem francuskim w zakresie projektu przybrzeżnej farmy wiatrowej wydaje się być bardzo obiecująca - powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

TotalEnergies i przybrzeżna energia wiatrowa

TotalEnergies rozwija już portfel projektów przybrzeżnych elektrowni wiatrowych o łącznej mocy ponad 10 GW, z czego 2/3 to elektrownie mocowane do dna, a 1/3 to elektrownie pływające. Projekty te są zlokalizowane w Wielkiej Brytanii (projekt Seagreen, Outer Dowsing, Erebus, ScotWind), Korei Południowej (projekt Bada), na Tajwanie (projekt Yunlin), we Francji (projekt Eolmed) i w Stanach Zjednoczonych (projekt New York Bight). Spółka została również zakwalifikowana do udziału w konkurencyjnych przetargach w USA, Wielkiej Brytanii i Francji, a także weźmie udział w przetargu w Norwegii.

O TotalEnergies

TotalEnergies jest globalną spółką multienergetyczną, która produkuje i sprzedaje energię na skalę światową: ropę naftową i biopaliwa, gaz ziemny i gazy ekologiczne, odnawialne źródła energii i energię elektryczną. 105 000 naszych pracowników angażuje się na rzecz energii, która jest coraz tańsza, czystsza, niezawodna i dostępna dla jak największej liczby ludzi. Spółka TotalEnergies, działająca w ponad 130 krajach, stawia zrównoważony rozwój we wszystkich jego wymiarach w centrum swoich projektów i działań, aby przyczynić się do dobrobytu ludzi.

O KGHM

KGHM zajmuje się wydobyciem i przetwarzaniem cennych surowców naturalnych. Jej sercem jest największe w Europie złoże rudy miedzi zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce. Realizując naszą strategię, systematycznie wzmacniamy międzynarodową pozycję KGHM. Obecnie spółka posiada zdywersyfikowany geograficznie profil projektów górniczych. Spółka prowadzi działalność na trzech kontynentach - w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Zasoby rud miedzi będące w posiadaniu KGHM gwarantują firmie pozycję lidera w branży górniczej. W naszym portfolio znajdują się takie metale, jak molibden, pallad i nikiel, co otwiera KGHM drogę do zdobycia silnej pozycji wśród światowych zdywersyfikowanych firm górniczych.

PR/RO