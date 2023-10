PGE i GE przetestują produkcję zielonego wodoru z morskiej turbiny wiatrowej

PGE SA i GE (GE Wind France SAS i GE Power Sp. z o.o.) podpisały umowę dotyczącą rozwoju projektu mającego na celu przetestowanie produkcji zielonego wodoru przy użyciu morskiej turbiny wiatrowej GE.

Na przyznanych PGE obszarach na Morzu Bałtyckim możliwe jest wybudowanie ponad 7 GW mocy co pozwoli nam dostarczać ok. 26 TWh energii, która może być wykorzystywana również do produkcji zielonego wodoru. Uzyskany wodór może zostać wykorzystany jako alternatywne paliwo w transporcie kolejowym i drogowym, w ciepłownictwie lub znaleźć zastosowanie w przemyśle ciężkim, przyczyniając się do jego dekarbonizacji. – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Cenimy sobie naszą długoletnią współpracę z PGE w szerokim zakresie tematów energetycznych. Z niecierpliwością czekamy na bliską współpracę, aby zbadać, w jaki sposób możemy wykorzystać naszą technologię morskiej energetyki wiatrowej, aby wesprzeć PGE w realizacji celów związanych z bezpieczeństwem energetycznym i dekarbonizacją poprzez produkcję zielonego wodoru – powiedział Sławomir Żygowski, Prezes Zarządu GE Polska.