Drastyczny spadek zdolności kredytowej. Nawet o 42 proc.!

W ciągu zaledwie kilku dni zdolność kredytowa Polaków drastycznie spadła. Oferowana przez banki kwota na zakup mieszkania przez singla jest niższa średnio o 17 proc., rodziny 2+1 o 27 proc., a rodziny 2+2 o 23 proc. – wynika z kwietniowego raportu brokera finansowego Notus Finanse.

W ujęciu indywidualnym, w niektórych bankach zdolność kredytowa dla wymienionych przykładów spadła nawet o 42 proc.! Raport przygotowano na podstawie symulacji uwzględniającej ponad 100 ofert kredytów hipotecznych w największych bankach w Polsce.

2022 rok przyniósł ogromne zmiany na rynku kredytów hipotecznych. Nowy Ład, galopująca inflacja czy rosnące stopy procentowe sprawiły, że kredyt hipoteczny staje się produktem luksusowym. W dużych miastach możemy wprawdzie zaobserwować rosnące pensje, co jednak nie znaczy, że możemy za nie kupić więcej. Dwucyfrowa inflacja zjada podwyżki i nie zasypuje rosnącej różnicy na racie kredytowej. Do tego ceny mieszkań ciągle rosną, bo drożeją koszty materiałów budowlanych. Dla wielu osób oznacza to mocną korektę marzeń o wielkości metrażu własnego M, a nawet brak możliwości zakupu mieszkania – powiedział Paweł Komar, prezes Notus Finanse.

Paweł Komar

Od 1 kwietnia banki były zobowiązane do przyjęcia najnowszej rekomendacji KNF, która nakazuje wdrożenie bufora służącego do obliczania maksymalnie dostępnej kwoty kredytu: 5 pkt proc ponad obecny WIBOR. Wprowadzono też konieczność uwzględniania, przy liczeniu zdolności kredytowej, wzrostu kosztów utrzymania i zablokowania wskaźnika DStI (relacja kosztu rat do dochodu kredytobiorcy) do maksymalnie 40 proc. - 50 proc.

Przy opracowywaniu raportu przyjęto następujące założenia: raty równe, zakup lokalu na rynku wtórnym, symulacje wykonane dla ofert promocyjnych z LTV (relacja wartości pozostającego do spłaty kredytu do wartości nieruchomości) 80 proc., okres kredytowania 360 miesięcy, oprocentowanie zmienne.

Wycenę przygotowano dla:

• Singiel - umowa o pracę na czas nieokreślony, dochód 7 tys. brutto, brak zobowiązań;

• Rodzina 2+1 - umowy o pracę na czas nieokreślony, łączny dochód 10 tys. brutto, brak zobowiązań;

• Rodzina 2+2 - umowy o pracę na czas nieokreślony, łączny dochód 15 tys. brutto, brak zobowiązań.

W zależności od banku zdolność kredytowa dla singla obniżyła się od 6 proc. do 38 proc. (śr. -17 proc.), rodzina 2+1 ma od 14 proc. do 42 proc. (śr. -27 proc.) mniejszy budżet na zakup mieszkania, zaś w przypadku rodziny 2+2 spadek od 16 proc. do nawet 38 proc. (-23 proc.).

Niepewna sytuacja makroekonomiczna wywołała w marcu prawdziwy boom na kredyty hipoteczne. Kredytobiorcy starają się zdobyć finansowanie jeszcze przed kolejnymi podwyżkami, których niewątpliwie możemy się spodziewać. W marcu liczba osób wnioskujących o przyznanie kredytu na zakup nieruchomości było o 75,7 proc. więcej niż w lutym tego roku. Jednak w ujęciu rok do roku wyraźnie widzimy, że spadła ogólna liczba już przydzielonych kredytów. Według raportu BIK, w lutym br. w porównaniu z lutym 2021 r. wystąpił duży spadek liczby - o 24,3 proc. oraz wartości - o 14,4 proc. udzielonych kredytów hipotecznych – mówi Karina Nożykowska, dyrektor działu bankowego i wsparcia sprzedaży, Notus Finanse.

Karina Nożykowska

PR/RO