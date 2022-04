MON: są pierwsze zestawy do transportu czołgów

Na wyposażenie Wojska Polskiego trafiły pierwsze zestawy do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego o ładowności powyżej 63 ton - poinformowało we wtorek MON.

Na wyposażenie Wojska Polskiego trafiły pierwsze zestawy do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego o ładowności powyżej 63 ton, w skład których wchodzą opancerzone ciągniki JELCZ. Zestawy będą służyły m. in. do transportu czołgów M1A2 ABRAMS i Leopard - poinformowało we wtorek ministerstwo obrony narodowej na twitterze.