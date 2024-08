Czołgi K2 dla Polski. Skradziono tajną dokumentację!

Bardzo niepokojące doniesienia z Korei Południowej. Jak donoszą tamtejsze media, dokumentacja czołgów K2 została skradziona przez pracowników firmy produkującej ważne elementy czołgu. Maszyny tego typu mają stanowić trzon polskich wojsk pancernych.

Koreańskie media, cytowane przez serwis Cyberdefence24, alarmują, że w jednej z firm produkujących elementy czołgu K2 odkryto kradzież wrażliwych danych. Miało do niej dojść jeszcze w 2017 roku, gdy koreańscy pracownicy zmieniający miejsce zatrudnienia skopiowali dokumentację dotyczącą K2 i przekazali ją innemu podmiotowi, którego nazwy nie ujawniono.

Informacje na temat kradzieży są niepokojące, ponieważ wykradzione dokumenty mają dotyczyć układu nadciśnienia – elementu, od którego (w określonych warunkach) może zależeć życie załogi.

Co to jest układ nadciśnienia i jak działa?

Układ nadciśnienia to istotny system zabezpieczenia załogi przed oddziaływaniem broni masowego rażenia czy chemicznej. Pompuje on do wnętrza maszyny przefiltrowane powietrze – oczyszczone z gazów bojowych czy radioaktywnego pyłu. Jest to możliwe dzięki utrzymywaniu w przedziale bojowym ciśnienia wyższego od tego na zewnątrz.

autor: MON

autor: MON

K2 w polskiej armii

Informacja o wycieku danych dotyczących K2 może mieć dla naszego kraju szczególnie duże znaczenie ze względu na plany, związane z tym sprzętem. Ministerstwo Obrony Narodowej zamówiło bowiem w Korei 180 czołgów K2 w przejściowym wariancie określanym jako K2GF (gap filler). Kolejnych 180 maszyn, w spolonizowanej wersji K2PL, ma już powstać w naszym kraju. Całość polsko-koreańskiej umowy dotyczy aż 820 egzemplarzy. Oznacza to, że – po jej zrealizowaniu – będzie to podstawowy czołg na wyposażeniu Wojska Polskiego.

autor: MON

autor: MON

Koreański K2 jest uzbrojony w armatę kalibru 120 mm. W zestawieniu z nowymi wersjami niemieckich Leopardów 2 czy amerykańskich Abrams, charakteryzuje się masą niższą o około 10-12 ton. Daje to możliwość pokonania przez czołg trudnego terenu. Mocnym atutem maszyny jest nowoczesny system kierowania ogniem.

Źródło: serwis Cyberdefence24, tech.wp.pl

Oprac. GS

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Myto w górę, przez Zielony Ład! Przewoźnicy załamani

Gospodarka rośnie wyraźnie wyżej od prognoz!

NFZ: do tych lekarzy już bez skierowania

To pewne! W sklepach nie będzie jaj i innych towarów

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: