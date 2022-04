Straty Rosjan? Większe niż podają źródła!

20 tys. rosyjskich strat zdaniem Marcina Ogdowskiego, byłego korespondenta wojennego i eksperta ds. wojskowości, to wartość i tak niedoszacowana!

Ogdowski wskazuje, że straty Rosji mogą być nawet wyższe niż podaje to strona ukraińska:

Prawie 20 tys. zabitych, rannych i wziętych do niewoli – oto straty, jakie wedle Ukraińców poniosła do tej pory armia rosyjska. Z wiarygodnych dla mnie źródeł wiem, że strona ukraińska wręcz niedoszacowuje rosyjskich ubytków – jeśli bowiem zabitych jest ponad 8 tys., jeńców mniej niż 1000, to rannych nie może być tak mało. W konflikcie o tej dynamice i tej intensywności, stosunek zabitych do rannych winien wahać się na poziomie 1 do 2,5-3. W takim ujęciu liczba rannych to 20-24 tys.