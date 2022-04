Orlen wraca do budowy stacji ładowania!

PKN Orlen planuje ok. 400 punktów ładowania (ok. 150 stacji ładowania) samochodów elektrycznych do końca 2022 roku w Polsce, poinformował dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej PKN Orlen Łukasz Porażyński

Do końca roku planujemy dysponować siecią około 400 punktów ładowania (ok. 150 stacji ładowania), w porównaniu do 315 punktów obecnie (126 stacji ładowania) - powiedział Porażyński w rozmowie z ISBnews.

Według najnowszych danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), na koniec lutego br. po polskich drogach poruszało się 20,2 tys. samochodów w pełni elektrycznych.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

ISBnews, mw

CZYTAJ TEŻ: URE: wysokie ceny energii raczej się utrzymają

CZYTAJ TEŻ: Polskie uzbrojenie: Co przekazujemy Ukrainie?