Łukaszenko się nie wykręci? Putin chce uderzać z Białorusi

Wojska rosyjskie aktywnie przygotowują się do nowej ofensywy na wschodzie Ukrainy, w tym przygotowują infrastrukturę medyczną oraz terytorium Białorusi do wystrzeliwania rakiet w kierunku Ukrainy - powiedziała w piątek wieczorem ukraińska wiceminister obrony Anna Malar.

„Aktywnie się do tego przygotowują (do ofensywy na wschodzie). Koncentrują nie tylko broń, sprzęt wojskowy, personel, ale przygotowują również infrastrukturę medyczną do pomocy rannym. Gromadzą rezerwy, w pełni przygotowując terytorium Białorusi do uderzeń rakietowych na Ukrainę” - mówiła.

»» O wojnie na Ukrainie czytaj też:

Legion Cudzoziemski: Ci ludzie chcą walczyć z Rosjanami

Tak SAS szkoli Ukraińców!

Odnosząc się do zatopienia rosyjskiego krążownika „Moskwa” wiceminister zaznaczyła, że ”rosyjska armia jest mściwa” i „część operacji wykonuje emocjonalnie„.

„I jest bardzo prawdopodobne, że decyzje te mogą podejmować nie wojskowi, ale cywil, to znaczy Putin. Bo czasami nie ma wizji wojskowej w tym, co się dzieje” – dodała.

PAP/ as/ sek