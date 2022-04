Wicepremier Jacek Sasin: Polacy na pierwszej linii pomocy

Zmartwychwstały Chrystus jest symbolem dobroci i miłości. My od prawie dwóch miesięcy pokazujemy, co w praktyce oznacza ta dobroć i miłość do drugiego człowieka, niosąc pomoc uchodźcom wojennym - powiedział wicepremier Jacek Sasin minister aktywów państwowych w wystąpieniu opublikowanym w mediach społęcznościowych.

„W tym roku przeżywamy ten świąteczny okres złączeni myślami i modlitwą z naszymi ukraińskimi sąsiadami, którzy bronią swojej ojczyzny przed rosyjskim agresorem. Przeżywamy ten czas wypełnieni nadzieją na lepsze jutro. Zmartwychwstały Chrystus jest symbolem dobroci i miłości. My od prawie dwóch miesięcy pokazujemy co w praktyce oznacza ta dobroć i miłość do drugiego człowieka, niosąc pomoc uchodźcom wojennym” - powiedział Jacek Sasin w nagraniu opublikowanym na Twitterze.

Polityk PiS jako przykład wskazał bliską mu Lubelszczyznę, gdzie ludzie „od początku agresji rosyjskiej są szczególnie zaangażowani we wsparcie dla Ukrainy, będąc na pierwszej linii pomocy„.

„Życzę Państwu, żeby święta Wielkiej Nocy były czasem odpoczynku i wytchnienia. Na co dzień jesteśmy zabiegani, zapracowani - a to, co naprawdę ważne gdzieś mija i pozostaje niezauważone. Niech te święta będą właśnie czasem dla naszych najbliższych, wypełnionym miłością i życzliwością”

Źródło: Twitter @MAPGOVPL, oprac. sek