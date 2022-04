BGK rozwija współpracę z polskimi firmami z obszaru wody, wodoru i węgla

Bank Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku zapoczątkował ideę 3W. Jednym z głównych założeń tej inicjatywy jest zbudowanie społeczno-gospodarczego ekosystemu, w którym działają polscy naukowcy, przedsiębiorcy, samorządowcy i decydenci aktywni w sektorze wody, wodoru i węgla pierwiastkowego.

W związku z tym BGK rozpoczyna współpracę z polskimi firmami z obszaru 3W, by upowszechnić ideę 3W i wspierać zrównoważony rozwój Polski. W planach jest współdziałanie zespołów eksperckich i inicjowanie projektów w organizacjach oraz instytucjach związanych z trzema zasobami przyszłości.

Inicjatywa 3W jest sposobem na przejście do gospodarki zeroemisyjnej przez zastosowanie technologii związanych z wodą, wodorem i węglem pierwiastkowym. Według BGK to wokół tych zasobów biznes, nauka, administracja i społeczeństwo powinny budować strategię zielonej przemiany, dzięki której polska gospodarka stanie się bardziej konkurencyjna i innowacyjna. Idea 3W chce to osiągnąć właśnie przez współpracę zainteresowanych podmiotów.

Wśród firm, z którymi BKG podpisał w obszarze 3W pierwsze listy intencyjne znalazły się: Food4Future Technologies, Nanoseen, Smart Nanotechnologies, Ścieki Polskie oraz WTT SA. Nowoczesne rozwiązania, nad którymi pracują te firmy przybliżą Polskę do osiągnięcia lepszej, bezpieczniejszej i bardziej zrównoważonej gospodarki.

W Banku Gospodarstwa Krajowego dostrzegliśmy, jaki potencjał tkwi w trzech kluczowych zasobach: wodzie, wodorze i węglu. Zaczęliśmy od konsolidowania środowiska i docierania do potencjalnych interesariuszy z wiadomością, że jesteśmy gotowi – mówiąc obrazowo – do otwarcia parasola nad projektami z obszaru 3W. Z przedstawicielami biznesu wspólne cele przypieczętowaliśmy właśnie podpisaniem listów intencyjnych – mówi Adam Żelezik, Dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych BGK.

Woda – źródło życia

To cenny zasób, którym trzeba w przemyślany sposób zarządzać, szczególnie w sytuacji gwałtownie zmieniającego się klimatu. Branża spożywcza przoduje, jeśli chodzi o ilość wody wykorzystywanej w produkcji. Food4Future Technologies – jeden z sygnatariuszy listów intencyjnych, pracuje nad nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwolą na produkcję żywności w systemach o zamkniętym obiegu wody, czyli takich, w których zużycie wody ograniczone jest do minimum. Ponadto Food4Future Technologies buduje farmę akwaponiczną, która w porównaniu z tradycyjnym rolnictwem jest znacznie wydajniejsza. Może zredukować zużycie wody nawet do 90 proc.!

Inne oblicze wody

Wyzwania wokół wody dotyczą nie tylko jej niedoboru czy rozbudowy systemu retencjonowania, ale także monitorowania i kontrolowania nieczystości płynnych. Jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń wód, poza ściekami przemysłowymi, są ścieki komunalne. Pod koniec zeszłego roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, w którym wskazuje, że ponad 90 proc. ścieków ze zbiorników bezodpływowych trafiło do środowiska nieoczyszczone.

Kolejna współpracująca z BGK spółka – Ścieki Polskie wykorzystała potencjał cyfryzacji i stworzyła oprogramowanie do monitorowania drogi ścieków od domu do samej oczyszczalni. Opracowane przez Ścieki Polskie oprogramowanie wykorzystywane jest nie tylko przez firmy asenizacyjne i zwykłych użytkowników domowych, ale przede wszystkich przez gminy, na których spoczywa ustawowy obowiązek nadzorowania procesu obiegu nieczystości płynnych.

Wodór, czyli paliwo przyszłości

Zmiany klimatu wymagają także inwestycji w nowoczesne i odnawialne źródła energii – stąd w inicjatywie 3W znalazł się wodór – nazywany paliwem przyszłości. Szczególnie istotny dla ochrony środowiska jest ten zielony, zeroemisyjny. Jak go pozyskiwać? Spółka WTT SA opracowała technologię ZEWE, którą umożliwia całkowitą eliminację odpadów. Rozwiązanie jest o tyle przełomowe, że z odpadów pozyskuje się naprawdę duże ilości tego pierwiastka. Z jednej tony odpadów można odzyskać nawet 100 kg wodoru!

Węgiel ratunkiem dla świata?

Idea 3W konsekwentnie odczarowuje ten pierwiastek i pokazuje go w świetle nowoczesnych technologii węglowych. Przykładem jest Nanoseen – następna spółka, która weszła do świata 3W. Jej nanomembrany do oczyszczania i odsalania wody są pierwszym na świecie rozwiązaniem, które może pomóc zakończyć kryzys wodny na naszej planecie. Do funkcjonowania nie potrzebują ani dodatkowej energii, ani ciśnienia, wystarczy siła grawitacji. Nanoseen w swoich projektach wykorzystuje różnego rodzaju nanomateriały węglowe.

Te znane są również kolejnemu partnerowi 3W – Smart Nanotechnologies. To firma, która wykorzystuje potencjał m.in. grafenu, fulerenów czy nanorurek. Te ostatnie znajdują się w bardzo lekkich i wytrzymałych kompozytach konstrukcyjnych, które mają właściwości absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne. Są też częścią biosensorów zintegrowanych z odzieżą, które monitorują funkcje życiowe obłożnie chorych pacjentów i mają szansę zrewolucjonizować opiekę medyczną w przyszłości.

3W na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach 26 kwietnia

Jak wygląda racjonalne wykorzystywanie trzech zasobów: wody, wodoru i węgla w kontekście innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki? Jakie korzyści dla biznesu płyną z inwestycji w sektorze 3W? O tym dyskutować będą przedstawiciele spółek-sygnatariuszy listów intencyjnych na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach 26 kwietnia o 15:30 podczas panelu „Zasoby przyszłości – dlaczego biznes powinien stawiać na 3W?”.

Zapisać można się tutaj. Zapraszamy!