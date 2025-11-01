W Warszawie od dziś nocny zakaz sprzedaży alkoholu

W sobotę od godziny 22.00 zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Śródmieścia i Pragi-Północ. Dotyczy on sklepów, stacji benzynowych oraz stoisk detalicznych w lokalach gastronomicznych. Zakaz obowiązywać będzie od godziny 22.00 do 6.00.

„Kontrole przestrzegania zakazu będą prowadzić policja i straż miejska. Naruszenie przepisów może skutkować cofnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a próby obejścia prawa traktowane będą jako poważne naruszenie” - przekazał stołeczny ratusz.

Władze dzielnic sąsiadujących ze Śródmieściem i Pragą-Północ, gdzie od 1 listopada zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu nocą, nie boją się tzw. turystyki alkoholowej. Zapowiadają, że będą monitorować sytuację i ją analizować. Są też w stałym kontakcie ze służbami: policją i strażą miejską, które zapowiedziały ściślejsze kontrole w okolicach sklepów sprzedających alkohol.

Wprowadzanie nocnej prohibicji w Warszawie przeszło długą drogę. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski początkowo był przeciwny zakazowi, jednak zmienił zdanie i zaproponował wprowadzenie go na terenie całego miasta, a następnie wycofał się z tego pomysłu i zaproponował wprowadzenie pilotażowo nocnej prohibicji na terenie dwóch dzielnic: Śródmieścia i Pragi-Północ. Prezydent poinformował też, że wiosną złoży projekt wprowadzenia nocnej prohibicji w całym mieście. Miałaby ona obowiązywać od 1 czerwca.

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło 180 gmin w Polsce

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. Na początku sierpnia na takie rozwiązanie zdecydował się Szczecin, od początku września nocna prohibicja zaczęła obowiązywać w Gdańsku. Natomiast od października zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22.00-6.00 obowiązuje we Wrocławiu i w Łodzi.

Na Mazowszu od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać na terenie gminy Sobienie-Jeziory (w godz. 22.00-5.00). Od 1 czerwca w godzinach nocnych nie kupią w sklepie alkoholu mieszkańcy Sulejówka, a od 1 lipca Łomianek. Obie gminy wprowadziły zakaz w godzinach 23.00-6.00. Od 21 lipca nocna prohibicja obowiązuje też na terenie gminy Nieporęt, a dziesięć dni później zaczęła obowiązywać w Legionowie. W obu gminach w godzinach 24.00-6.00. Od 6 sierpnia zakaz nocnej sprzedaży alkoholu jest w Wieliszewie (w godz. 24.00-6.00) i Jabłonnej (w godz. 23.00-6.00).

Z kolei od 24 października zakaz zaczął obowiązywać w godzinach 23.00-6.00 na terenie Grójca. Natomiast radni Ciechanowa przegłosowali uchwałę wprowadzającą nocną prohibicję w godz. 22.00-6.00 - wejdzie ona w życie 2 styczna 2026 roku.

