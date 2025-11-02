Dlaczego Ukraińcy proszą o spotkanie z prezydentem?

Będzie restart w stosunkach pomiędzy Polską a Ukrainą. Dokonuje go prezydent Karol Nawrocki, wdrażając asertywną politykę wobec Kijowa. Na łamach najnowszego wydania tygodnika „Sieci” Piotr Gursztyn analizuje strategię Pałacu Prezydenckiego wobec ekipy Wołodymyra Zełenskiego.

„Po polskiej stronie zwyciężyło przekonanie opostsowieckiej mentalności ukraińskich elit – ich tupecie i częstej bezczelności. Ta opinia pojawiała się wcześniej, ale nie każdy ją podzielał” – pisze o podejściu Pałacu Prezydenckiego do rządu Wołodymyra Zełeńskiego Piotr Gursztyn.

Publicysta zauważa, że arogancja Ukraińców a także ignorowanie polskich inicjatyw dotyczących wspólnych przedsięwzięć w sferze kultury i historii zraziła do administracji Zełenskiego przychylnych mu członków kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Teraz pracują oni u boku nowego prezydenta i doskonale wiedzą, jaką należy obrać strategię wobec Ukrainy.

Także dzisiejsze zabiegi o spotkanie z Nawrockim jest świadectwem bardzo niezgrabnych działań Kijowa – podkreśla Piotr Gursztyn.

Dlaczego Ukraińcy w ogóle chcą spotykać się z Karolem Nawrockim, skoro w kampanii wyborczej niemal jawnie wspierali Rafała Trzaskowskiego a wcześniej zrobili dużo, by PiS stracił władzę na rzecz Donalda Tuska?

„Ukraińcy nie ukrywają, że ich celem jest ponowne nawiązanie stosunków z polską prawicą, bo liczą się z powrotem PiS do władzy” – wyjaśnia na łamach tygodnika „Sieci” Piotr Gursztyn.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nadciąga katastrofa! Niszczący nadmiar energii z OZE

Cudzoziemcy wydali w Polsce więcej pieniędzy niż Polacy wydali za granicą

Przyznali się! CPK zostanie skasowany