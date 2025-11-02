Cyberbezpieczeństwo: czarna seria ataków hakerskich!

Dane części użytkowników serwisu SuperGrosz wyciekły po ataku hakerskim i trafiły w ręce przestępców – poinformował w niedzielę na platformie społecznościowej X wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że sprawą zajmują się zespoły reagowania CSIRT KNF oraz CSIRT NASK.

CSIRT KNF i CSIRT NASK to zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego działające w ramach polskiego krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

„Sytuacja jest bardzo poważna bo wśród danych, które zostały pozyskane przez osobę nieuprawnioną, znajdują się m.in: adresy e-mail, imiona i nazwiska, informacje o narodowości, numery PESEL, dane dotyczące dowodu osobistego, adresy zamieszkania lub pobytu oraz adresy do korespondencji, numery telefonów, informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, informacje o liczbie dzieci, dane dotyczące statusu zawodowego, nazwa, adres, NIP oraz telefon do pracodawcy, zadeklarowana branża, deklarowany dochód, numery rachunków bankowych, identyfikator w portalu Facebook” – napisał Gawkowski na X.

Jak poinformował, sprawą zajmują się już zespoły reagowania CSIRT KNF i CSIRT NASK, powiadomiony został Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Trwają działania służb w celu ustalenia sprawców.

Wicepremier zapowiedział, że wkrótce każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego dane znalazły się wśród ujawnionych, za pośrednictwem serwisu bezpiecznedane.gov.pl.

Takie ataki hakerskie stają się codziennością

Gawkowski zaapelował do klientów SuperGrosz o szczególną ostrożność – zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel, zmianę haseł do logowania oraz włączenie dwuskładnikowego uwierzytelnienia na wszystkich kontach.

„Takie ataki hakerskie stają się codziennością. Każda firma i instytucja powinna być na nie jak najlepiej przygotowana! Każdy z nas musi być szczególnie ostrożny i wyczulony na próby oszustwa w Internecie. To tam przenoszą się przestępcy i to tam działają całe zorganizowane grupy” – podkreślił minister cyfryzacji.

Serwis SuperGrosz prowadzony jest przez spółkę AIQLABS oferuje szybkie pożyczki online.

Na stronie serwisu SuperGrosz widnieje informacja, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów działania AIQLABS polegające m.in. na stosowaniu w umowach kredytu konsumenckiego pozaodsetkowych kosztów kredytu co stanowi zachowanie przedsiębiorcy sprzeczne z dobrymi obyczajami i godzi w zbiorowe interesy konsumentów.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nadciąga katastrofa! Niszczący nadmiar energii z OZE

Cudzoziemcy wydali w Polsce więcej pieniędzy niż Polacy wydali za granicą

Przyznali się! CPK zostanie skasowany