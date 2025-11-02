Umowa UE z Mercosur 20 grudnia?

Już 20 grudnia może dojść do podpisania kontrowersyjnej umowy handlowej pomiędzy Brukselą z krajami Mercosur – napisał na platformie X europoseł Jacek Saryusz-Wolski. Podkreślił, że do tego dnia trzeba zebrać w Radzie Unii Europejskiej większość kwalifikowaną, czyli 55 proc. państw członkowskich reprezentujących 65 proc. ludności Wspólnoty.

Bruksela nie spodziewa się oporu ze strony rządu Donalda Tuska

Ostateczne rozmowy mają się odbyć 18 i 19 grudnia podczas szczytu Rady Europejskiej, a do tego czasu temat będzie negocjowany w ramach Komitetu Stałych Przedstawicieli. Największym przeciwnikiem porozumienia pozostaje Francja, obawiająca się negatywnego wpływu umowy na rolników i standardy żywnościowe. Saryusz-Wolski ostrzega, że Paryż raczej nie poprze dokumentu bez dodatkowych zabezpieczeń. W jego ocenie, Bruksela nie spodziewa się oporu ze strony rządu Donalda Tuska, co może przesądzić o losach porozumienia.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nadciąga katastrofa! Niszczący nadmiar energii z OZE

Cudzoziemcy wydali w Polsce więcej pieniędzy niż Polacy wydali za granicą

Przyznali się! CPK zostanie skasowany