Branża transportu w tarapatach. „Zapłacą, nie zapłacą?"

Dziewięć na dziesięć firm transportowych w Polsce otrzymuje przelewy za wykonaną usługę po terminie – wynika z badania Bibby Financial Services, przeprowadzonego przez Keralla Research.

Przeciętna wartość środków „zamrożonych” w nieopłaconych fakturach sięga 75,5 tys. zł, a co czwarta firma ma należności sięgające nawet 250 tys. zł.

Zaległości nawet powyżej dwóch miesięcy

Najwięcej przedsiębiorstw odzyskuje pieniądze w ciągu dwóch tygodni (43 proc.), jednak co piąta firma czeka na zapłatę miesiąc, a niemal co dziesiąta – dwa miesiące lub dłużej. Takie opóźnienia powodują utratę płynności i konieczność ograniczania wydatków bieżących lub sięgania po finansowanie zewnętrzne.

„Transport to branża, która funkcjonuje w nieustannym napięciu – między rosnącymi kosztami operacyjnymi a opóźnieniami w płatnościach. Wysokie ceny paliwa czy brak kierowców trudno kontrolować, ale ryzyko zatorów płatniczych można ograniczyć (…)” - stwierdził, cytowany w badaniu, dyrektor ds. finansowania biznesu w Bibby Financial Services Polska Piotr Taras.

Polska branża transportowa działa na granicy opłacalności

Na trudną sytuację branży wpływa m.in. wzrost kosztów paliwa i opłat drogowych, mniejsza liczba zleceń w transporcie międzynarodowym oraz spadek rentowności.

„Polska branża transportowa działa na granicy opłacalności. Rentowność firm spada, a spadające marże nie pozwalają na finansowanie działalności z własnych środków. W konsekwencji maleje liczba aktywnych firm i pojazdów. W tej sytuacji proces konsolidacji staje się nieunikniony, bo polscy przewoźnicy tracą zdolność konkurowania na otwartym, europejskim rynku” – ocenił prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jan Buczek.

Eksperci ostrzegają, że ryzyko zatorów płatniczych w transporcie ma efekt domina – problemy jednego kontrahenta szybko przenoszą się na kolejne ogniwa łańcucha dostaw. Dla mniejszych firm może to oznaczać utratę płynności w ciągu zaledwie kilku tygodni.

Badanie „Sytuacja w branży transportowej – 2025” zostało przeprowadzone we wrześniu 2025 roku wśród 100 firm transportowych w Polsce. Bibby Financial Services jest spółką faktoringową, częścią Bibby Line Group. Dostarcza przedsiębiorcom różne narzędzia finansowe; w Polsce funkcjonuje od 2002 roku.

PAP

