Mają rozmach. Jak się buduje szybką kolej w Chinach?

Szybka kolej w Chinach, obecnie najdłuższa taka sieć na świecie, rozwinęła się w ekspresowym tempie, osiągając pod koniec 2021 r. długość aż 40 tyś. km. Pierwsze połączenie szybkiej kolei w Chinach otworzono w 2007 r., pociągi osiągnęły wówczas prędkość większą niż 250 km/h. Według chińskich planów długość połączeń obsługiwanych przez szybką kolej do 2035 r. ma wynieść 70 tys. km – informuje portal cnn.com

Sieć licząca co najmniej 37 900 km została zbudowana w Chinach w całości od 2008 r., łącząc ze sobą wszystkie chińskie miasta olbrzymy – czytamy na portalu cnn.com. Aż połowę tej najdłuższej na świecie siatki połączeń ukończono w ciągu ostatnich pięciu lat, z czego 3 700 km zostało oddanych do użytku tylko w 2021 r. – roku pandemii.

Jednocześnie w Polsce premier Mateusz Morawiecki zadeklarował dziś w Janowie Lubelskim podwojenie nakładów na rozwój i inwestycje w obrębie linii i połączeń kolejowych w Polsce z 5,5 mld do 11 mld zł. Utworzone zostanie m.in. połączenie kolejowe Janów Lubelski – Biłgoraj o długości 65 km.

Członek zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz napisał, że do powstania obecnie w Polsce Programu Kolej plus przyczyniła się książka Filipa Springera pt. Miasto archipelag. Polska mniejszych miast. Według autora degradacja byłych miast wojewódzkich zaczęła się od degradacji infrastruktury do niej prowadzących, w tym zwłaszcza torów kolejowych. A od tego zaczęło się psuć wszystko inne. A mniej usług publicznych przekłada się na ograniczenie wartościowych miejsc pracy, przez co maleją szanse na rozwój.

Cieszę się, że Program Kolej+, który inicjowałem podczas pracy w Ministerstwie Infrastruktury zyskał dziś tak wspaniałe zwieńczenie – pisze Gontarz w mediach społecznościowych komentując ogłaszane przez premiera Morawieckiego nowe inwestycje kolejowe w Polsce.

