Paweł Majewski powołany na prezesa Enei

Zarząd spółki ENEA informuje, iż 20 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Pana Pawła Majewskiego z dniem 25 kwietnia 2022 roku na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA SA na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Poniżej Emitent przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Pawła Majewskiego.

Pan Paweł Majewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (MBA) Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie.

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi, w tym także z udziałem Skarbu Państwa. Do 8 kwietnia br. sprawował funkcję prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. Wcześniej pełnił funkcję prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A., wiceprezesa Zarządu Huty Stalowa Wola SA, członka Zarządu w DO & CO Poland Sp. z o.o. oraz prezesa Zarządu Airport Cleaning Service Sp. z o.o. Posiada również długoletnie doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach m.in. w PETROLOT Sp. z o.o. (obecnie ORLEN Aviation Sp. z o.o.), a także jako dyrektor Pionu Zarządzania Marżą Zmienną i Produkcją w PGNiG TERMIKA SA.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Paweł Majewski wskazał, że jest członkiem Rad Nadzorczych Polskiego Holdingu Nieruchomości SA oraz S.G.T. EUROPOLGAZ Sp. z o.o. i nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Paweł Majewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

enea.pl/mt