Tomasz Kędzierski nowym prezesem ElectroMobility Poland

Tomasz Kędzierski, dotychczasowy dyr. strategii i rozwoju biznesu ElectroMobility Poland, został nowym prezesem tej firmy - poinformowała w poniedziałek spółka. Paweł Poneta, do tej pory sprawujący funkcję pełniącego obowiązki prezesa, pracować będzie w radzie nadzorczej EMP - przekazano w komunikacie.

Rada Nadzorcza ElectroMobility Poland (EMP) podjęła uchwałę o powołaniu na prezesa zarządu spółki Tomasza Kędzierskiego, dotychczasowego dyrektora strategii i rozwoju biznesu. Zarząd rozszerzono też o nowo utworzone stanowisko wiceprezesa; funkcję tę powierzono Łukaszowi Maliczence, który dotąd pełnił stanowisko dyrektora ds. rozwoju produktu. W zarządzie spółki – na stanowisku członka zarządu ds. finansowych – pozostał Sławomir Bekier - przekazała spółka w komunikacie.

Dodała, że Paweł Poneta, który od 5 czerwca br. sprawował funkcję pełniącego obowiązki prezesa spółki, wrócił do pracy w radzie nadzorczej EMP.

Nowy prezes EMP

Jak poinformowało ElectroMobility Poland, nowy prezes spółki jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim oraz finansów przedsiębiorstw, a także zarządzania na międzynarodowych uczelniach The London School of Economics and Political Science oraz Harvard Business School. Przed dołączeniem do zespołu ElectroMobility Poland S.A. był szefem regionalnej praktyki motoryzacyjnej w Boston Consulting Group – jednej z najbardziej uznanych globalnych firm doradztwa strategicznego. Wcześniej pełnił funkcję senior managera w firmach doradczych, m.in. w EY. Jako ekspert związany jest z branżą motoryzacyjną od blisko 15 lat, kierował wieloma projektami, głównie dla klientów międzynarodowych. Pracował także przy uruchomieniu produkcji i powstawaniu nowych marek motoryzacyjnych na świecie takich jak TOGG czy Vinfast.

„Minimalizacja ryzyk, optymalizacja formuły realizacji projektu zarówno od strony ekonomicznej, jak i technicznej, a także zagwarantowanie realizacji strategicznych interesów polskiej branży motoryzacyjnej to kluczowe zadania stawiane przed nowym zarządem EMP. Ostatnie miesiące były czasem intensywnych prac realizowanych wspólnie z Ministerstwem Aktywów Państwowych, bankami oraz instytucjami finansowymi. Jesteśmy również w stałym kontakcie z naszym partnerem technologicznym celem zapewnienia atrakcyjności inwestycyjnej przedsięwzięcia oraz rozwoju lokalnych kompetencji w branży motoryzacyjnej” – wskazał Tomasz Kędzierski, cytowany w komunikacie EMP.

Wiceprezes od wizji produktu

Nowo utworzone stanowisko wiceprezesa zarządu zostało powierzone Łukaszowi Maliczence - podała EMP. Od 2019 r. Maliczenko piastował w spółce stanowisko dyrektora ds. rozwoju produktu, odpowiadając m.in. za ”budowanie kluczowych obszarów technologicznych, budowanie strategicznych partnerstw technologicznych oraz realizację projektów rozwoju gamy modelowej„. Jak wskazano, jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie inżynierii motoryzacyjnej oraz absolwentem Wydziału Automatyki i Robotyki na Politechnice Gdańskiej. Przed dołączeniem do EMP pracował dla Jaguar Land Rover w Wielkiej Brytanii, gdzie kierował rozwojem hybrydowych i elektrycznych systemów napędowych oraz samochodów koncepcyjnych. Uczestniczył m.in. w pracach nad rozwojem koncepcji architektury napędu elektrycznego stosowanego w Jaguarze I-Pace.

„Jednym z kluczowych celów strategicznych naszego przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji związanych z nowoczesnymi technologiami motoryzacyjnymi. Skupiamy się na tym, aby opracowywany, solidny model biznesowy oraz rozwijana struktura międzynarodowych i lokalnych partnerstw zostały wykorzystane zarówno do wdrożenia konkurencyjnego portfolio produktowego, jak i do wzmocnienia całego sektora automotive w naszym kraju” – zaznaczył, cytowany w komunikacie, Maliczenko.

Menedżer finansowy

Na stanowisku członka zarządu ds. finansowych pozostał Sławomir Bekier, który pełni tę funkcję od 2022 roku. Jak przekazała EMP, Bekier to doświadczony menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a także na University of Calgary w Kanadzie. Od 2000 roku pracował na stanowiskach związanych z kontrolingiem i zajmował stanowisko dyrektora finansowego (CFO) w FCA Serbia, FCA Melfi we Włoszech oraz FCA Poland S.A., gdzie pełnił również rolę członka zarządu. Uczestniczył między innymi w realizacji budowy zakładu produkcyjnego Fiata w Serbii (inwestycja typu brown field) oraz inwestycji związanej z uruchomieniem we Włoszech pierwszej europejskiej produkcji modelu marki Jeep (Jeep Renegade) przeznaczonego na eksport na światowe rynki.

ElectroMobility Poland SA powstała w październiku 2016 r. jako spółka czterech kontrolowanych przez państwo koncernów energetycznych: PGE, Energi, Enei oraz Tauronu. Obecnie większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który ma 90,8 proc. akcji; pozostali akcjonariusze, czyli PGE, Enea, Turon i kontrolowana przez Orlen Energa mają po 2,3 proc. udziałów. Zadaniem spółki jest przygotowanie produkcji samochodów elektrycznych marki Izera.

PAP, sek

»» O ostatnich wydarzeniach wokół projektu Izery czytaj tutaj:

Izery też nie będzie

Izera złożona do grobu?

Rządzie, decyduj! Projekt Izera gotowy do startu

Projekt Izera. Zarezerwowane 5 mld zł w KPO

Kolejny „ostateczny termin” na decyzję w sprawie Izery

Przyszłość należy do aut elektrycznych

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.