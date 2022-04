Co łączy Indie i Rosję? Johnson: To kluczowy element

Brytyjski premier Boris Johnson zapowiedział w czwartek, iż poruszy z premierem Indii Narendrą Modim kwestię niejednoznacznego stanowiska tego kraju wobec wojny na Ukrainie oraz zmniejszenia zależności od importowanych źródeł energii.

Indie „jednoznacznie” potępiły zbrodnie na ludności cywilnej, które zostały ujawnione po wycofaniu się wojsk rosyjskich z północnej Ukrainy, ale w oświadczeniu rządu indyjskiego nie była wspomniana Moskwa. Ponadto w głosowaniach na forum ONZ potępiających Rosję za dokonaną inwazję, Indie wielokrotnie wstrzymywały się od głosu.

„Jeśli spojrzeć na to, co powiedzieli Indusi, to byli bardzo stanowczy w potępieniu okrucieństw w Buczy. Myślę, że wszyscy rozumieją, że Indie i Rosja mają historycznie zupełnie inne relacje niż Rosja i Wielka Brytania miały w ostatnich kilkudziesięciu latach. Musimy uwzględniać tę rzeczywistość, ale oczywiście będę o tym mówił Narendrze Modiemu” - oświadczył Johnson po przybyciu z dwudniową wizytą do Indii.

Dodał, że Wielka Brytania i Indie należą do państw, które są „nadmiernie zależne od zagranicznych węglowodorów” i oba będą wspólnie szukać sposobów, aby od tego odejść.

Unikanie przez Johnsona krytykowania Indii za ich niejednoznaczny stosunek do rosyjskiej agresji po części wynika z tego, że Wielka Brytania negocjuje obecnie z Indiami umowę o wolnym handlu, i jak powiedział w czwartek brytyjski premier, ma on nadzieję, że zostanie ona sfinalizowana do końca roku.

PAP/kp