Premier Czech przyjedzie do Polski w spr. gazociągu Stork II

Premier Czech Petr Fiala przybędzie do Warszawy z wizytą w sprawie rozmów z polskimi władzami o budowie gazociągu Stork II od Bałtyku do Czech – poinformował portal Seznam Zprávy. Czesi reagują w ten sposób na wstrzymanie przez Gazprom zaopatrzenia Polski w błękitne paliwo – czytamy w serwisie Biznesalert.pl

Premier Czech w piątek przyjeżdża do Warszawy. Chce negocjować z Polską budowę gazociągu Stork II, który miałby dostarczać Czechom skroplony gaz znad Bałtyku – informuje Biznesalert.pl cytując wypowiedź politologa Cezarego Paprzyckiego.

We wtorek Rosja zdecydowała się wstrzymać dostawy gazu do Polski. Według czeskiego premiera odpowiedzią na to ma być budowa gazociągu Stork II, jako narzędzia, które pozwoli Czechom redukować zależność w imporcie gazu z Rosji. Federacja Rosyjska łamie obowiązujące traktaty. Jest to kolejny dowód na to, że konieczne jest, abyśmy uniezależniali się od rosyjskich paliw kopalnych – napisał na Twitterze premier Fiala.

Czeski resort przemysłu podjął już negocjacje z Komisją Europejską w sprawie budowy gazociągu – donoszą czeskie media.

Cezary Paprzycki dodaje, że Czesi są prawie w stu procentach uzależnieni od gazu rosyjskiego, a projekt Stork II, który miał łączyć Czechy i Polskę, został pogrzebany przez poprzedni rząd – czytamy na portalu. Net4Gas, czeski operator systemu, podjął w lipcu decyzję o opóźnieniu budowy gazociągu.

biznesalert.pl/mt