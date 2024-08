Prawie jak Chorwacja. Pół miliona Czechów nad Bałtykiem

Ponad pół miliona Czechów spędziło tegoroczne wakacje nad Bałtykiem. To o 200 tys. więcej niż przed rokiem. Tendencję zauważają polscy hotelarze i czeskie media.

„W br. nad polski Bałtyk przyjechało ok. 550 tys. Czechów, czyli mniej więcej 5% ludności kraju (!). To o połowę więcej niż dotąd rekordowy wynik z ub.r. A wakacje przecież wciąż trwają” - napisał na platformie X Krzysztof Dębiec, analityk w Zespole Środkowoeuropejskim Ośrodka Studiów Wschodnich, znawca tematyki czeskiej i słowackiej.

„Polska powoli staje się podobnie popularnym krajem, jak Chorwacja, którą odwiedza 700-900 tys. Czechów” - dodał politolog i dołączył wpis czeskiego dziennikarza.

Andreas Papadopulos, korespondent czeskiej telewizji ČT24 w Europie Środkowej obliczał, ilu Czechów odwiedziło Polskę w ostatnich latach: „w 2023 roku było ich ok. 350 tys., w 2022 ok. 230 tys., a w 2019 „tylko” 165 tys.”

Także hotelarze zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie przyznają, że to rekordowy rok, jeżeli chodzi o obecność czeskich turystów nad polskim morzem.

„Polacy narzekają na pogodę, a Czesi mówią, że klimat jest przyjemniejszy niż w suchej Hiszpanii. Dla nas polskie plaże to nic imponującego, a dla turystów z Czech ich szerokość i piaszczystość jest imponująca, a na dodatek nie ma stref zastawionych tylko leżakami na wynajem, będącymi własnością hoteli. Chwalona jest także nasza baza hotelowa” - mówiła Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie w RMF FM.

Czesi przyjeżdżają do Polski indywidualnie, ale i w zorganizowanych grupach. Wzrost zainteresowania czeskich turystów polskim wybrzeżem rok do roku wynosi od 25 proc. do nawet 40 proc. w niektórych hotelach.

Już w lipcu czeski portal „Seznam Zpravy” opublikował duży tekst na temat atrakcji, jakie czekają na gości nad polskim Bałtykiem. Dziennikarzy najbardziej zachwycił Półwysep Helski „z 35-kilometrową piaszczystą mierzeją” i Trójmiasto.

