Krach banku Leszka Czarneckiego

Piątek był sądnym dniem dla Getin Noble Banku, kontrolowanego przez milionera Leszka Czarneckiego. Notowania banku spadły o prawie 40 proc. Przez to na chwilę nawet zawieszono handel. Skąd ta panika? Bank przyznał, że grozi mu upadek. Wszystko przez kredyty frankowe

Leszek Czarnecki posiada 8,4 proc. akcji Getin Noble Bank. Kolejne 6,4 proc. należy do Getin Holdingu kontrolowanego przez Czarneckiego, a 47,84 proc. do LC Corp B.V., jego spółki inwestycyjnej. Getin Noble Bank informuje inwestorów o możliwości upadku

W piątek ok. godz. 11.40 notowania Getin Noble Banku były na dużym minusie i sytuacja tylko pogarszała się do końca dnia. Kurs akcji spadał do południa o ponad 30 proc. Po czym handel został na kilka minut zawieszony. Do końca sesji giełdowe sytuacja się nie poprawiła i bank kończy piątek 38,89 proc. na minusie.

Bank zaraportował 1 mld zł straty w 2021 r., Z zadłużeniem ma problem nie od dziś, ale własna informacja rynku o tym, że bank sam widzi przesłankę mogącą doprowadzić do jego upadku wywołała prawdziwą panikę akcjonariuszy i ucieczkę z tonącego pokładu okrętu Leszka Czarneckiego.

Przedstawiciele banku podali w piątek, że luka kapitałowa w zależności od tego, czy dotyczy to wskaźnika podstawowego T1 czy całkowitego współczynnika wypłacalności zawiera się w przedziale 1,4-2,2 mld zł, ale aby osiągnąć współczynnik wypłacalności zgodny z wszystkim wymogami (połączonego bufora) luka ta wynosi 4,5 mld zł.

Wydaje się, że jedyne co teraz może uratować bank przed upadkiem, to dalsze podwyżki stóp procentowych przez NBP.

Getin szacuje, że pozytywny wpływ obserwowanych od zeszłego roku podwyżek stopy referencyjnej wyniesie od 620 mln zł do 740 mln zł w perspektywie 12 miesięcy.

Jeśli chodzi o kredyty frankowe, to obecnie większość sądowych spraw, dotyczących tych kredytów, bank przegrywa.

na podst. money.pl, mw

