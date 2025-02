Finał posiedzenia RPP. Nie ma zaskoczenia na rynku

Na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych – podał Narodowy Bank Polski w komunikacie. Główna stopa NBP, referencyjna, nadal wynosi 5,75 proc.

Po decyzji o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, główna stopa NBP – stopa referencyjna – wynosi nadal 5,75 proc., a stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej. Stopa depozytowa została utrzymana na poziomie 5,25 proc., stopa redyskontowa weksli NBP wynosi 5,80 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli - 5,85 proc. w skali rocznej.

Ostatni raz RPP obniżała oprocentowanie w banku centralnym w październiku 2023 r.

Analityk: Stopy w miejscu, ale emocje w RPP rosną

„Decyzja RPP nie była zaskoczeniem, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezesa NBP i konsensusem rynkowym. Inflacja wciąż utrzymuje się na podwyższonym poziomie, niemal dwukrotnie powyżej celu inflacyjnego, a solidny wzrost gospodarczy zmniejsza presję na luzowanie polityki pieniężnej. Wśród członków RPP brak zgodności – część dopuszcza obniżki w drugiej połowie roku, jeśli marcowa projekcja pokaże trwały spadek inflacji, podczas gdy jastrzębia część wskazuje na presję płacową i ryzyko utrzymującej się inflacji, jako argument za dłuższym utrzymaniem wysokich stóp - skomentował decyzję Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Dodatkowym czynnikiem, który może wpłynąć na przyszłe decyzje RPP, są ceny energii, które pozostają zamrożone dla konsumentów do września. Ich stabilizacja lub spadek na rynkach hurtowych mogłyby ograniczyć presję inflacyjną po odmrożeniu. W przeciwnym wypadku, uwolnienie cen energii może podbić inflację, co utrudniłoby rozpoczęcie cyklu obniżek. Kluczowa dla dalszych decyzji będzie projekcja inflacji w marcu, która może określić przestrzeń do ewentualnych cięć stóp procentowych” – wskazuje analityk z platformy inwestycyjnej Portu.

