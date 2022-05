Zeman: Atak na Ukrainę zniszczy Rosję

Prezydent Czech Milosz Zeman powiedział w niedzielę w rozmowie z jedną z czeskich stacji telewizyjnych, że atak na Ukrainę zniszczy Rosję gospodarczo i politycznie. Jego zdaniem Rosjanie musieliby być szaleni, gdyby wstrzymali dostawy do Europy gazu lub ropy

Według Zemana prezydent Rosji Władimir Putin uległ iluzji, że Rosja jest wszechmocna.

Czeski prezydent dotąd uchodził za polityka bliskiego Rosji i jej przywódców. W rozmowie przyznał, że zmienił zdanie. Agresja wszystko zmieniła, podkreślił.

Putin popełnił zbrodnię przeciwko pokojowi, co jest równoznaczne ze zbrodnią wojenną.

Nie chcę wdawać się w spory terminologiczne, czy na Ukrainie dochodzi do ludobójstwa czy nie. W każdym razie mordowana jest ludność cywilna, a to jest co najmniej bardzo bliskie ludobójstwu - stwierdził Zeman.