Policja zatrzymała kolejnego kuriera nielegalnych imigrantów

Policja zatrzymała w okolicach Narewki (Podlaskie) kolejnego kierowcę podejrzanego o pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy. Tym razem to obywatel Ukrainy, którzy przewoził sześciu obywateli Iraku

Samochód został zatrzymany do kontroli we wsi Olchówka. Okazało się, że kierowcą jest Ukrainiec, który w aucie przewozi sześciu nielegalnych imigrantów pochodzących z Iraku - poinformował w poniedziałek rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.

Mężczyzna został zatrzymany, jego samochód trafił na policyjny parking, zaś o imigrantach powiadomiono Straż Graniczną.

Od początku kryzysu migracyjnego przy polsko-białoruskiej granicy, czyli od sierpnia 2021 roku, policja zatrzymała w województwie podlaskim 430 tzw. kurierów, którzy przewozili łącznie ponad 1,5 tys. osób.

Zatrzymań dokonują też patrole Straży Granicznej. Z danych Podlaskiego Oddziału SG wynika, że od początku tego roku było to ok. 90 osób podejrzanych o pomocnictwo, w kilku przypadkach doszło do pościgów, bo kierowcy próbowali uciekać.

Jak podał w poniedziałek Podlaski Oddział SG, funkcjonariusze z placówki w Nowym Dworze (Podlaskie) zatrzymali obywatela Białorusi, który jechał osobową toyotą na białostockich numerach rejestracyjnych, oznakowaną jako taksówka. Według ustaleń pograniczników, mężczyzna w okolice granicy przyjechał po odbiór czterech Jemeńczyków, którzy nielegalnie przedostali się do Polski.

Z danych SG wynika, że wśród zatrzymywanych tzw. kurierów są też osoby specjalizujące się w przeprowadzaniu grup nielegalnych imigrantów przez tzw. zieloną granicę z Białorusią.

Za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy grozi do ośmiu lat więzienia.

Wobec cudzoziemców zatrzymywanych pod takim zarzutem, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce, oprócz postępowania karnego zostaje wszczęte równolegle postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia. Dodatkowo tacy cudzoziemcy dostają zakaz wjazdu do Polski i krajów Schengen na 5 lat.

PAP/mt