Europa nie chce płacić za gaz w rublach. Rosja ustępuje

Wojna rzutuje na różne dziedziny życia, na politykę, ale także na życie gospodarcze. O kwestiach bezpieczeństwa energetycznego, o zależności ekonomicznej Europy od Rosji, w tym w zakresie importu gazu w aspekcie kolejnych odsłon szantażu gazowego ze strony Rosji rozmawiają redaktor naczelny „Gazety Bankowej” Maciej Wośko i Wojciech Jakóbik z portalu Biznesalert.pl w programie Aleksandra Majewskiego „Czy Europa uwolni się od Rosji” w telewizji wPolsce.pl

Nikt nie chce płacić w rublach

Mówiąc o krajach Europy Zachodniej, w tym o Węgrzech, póki co nikt nie chce płacić w rublach, niektórzy chcą za to iść na współpracę w ramach mechanizmu zaproponowanego przez Władimira Putina, czyli płacić w walucie dotychczasowej, na konto Gazprombanku. Przede wszystkim jest to ustępstwo Rosji, bo najpierw Władimir Putin straszył, że jeżeli my, Europejczycy nie będziemy płacić w rublach to on odetnie dostawy gazu, a sam zaproponował w dekrecie rozwiązanie kompromisowe, które zakłada, że my dalej płacimy w dolarach albo w euro i kto wie, czy zaraz ten kryzys gazowy z obecnymi sankcjami się nie skończy, kiedy się okaże, że nowa metoda płatności jest ok. Natomiast fakt, że Rosjanie znowu nas szantażują po raz już któryś w historii, to jest kolejny, nie wiadomo już który dowód na to, że warto działać tak, jakby tego gazu z Rosji miało jutro nie być, bo Rosjanie straszyli wczoraj, straszą dzisiaj i będą straszyli jutro, dopóki będą mieli wpływ na rynek gazu w Europie, która sprowadza 41 proc. gazu z Rosji. Im szybciej porzucimy ten gaz tym lepiej, także z punktu widzenia bezpieczeństwa – mówi Wojciech Jakóbik z portalu Biznesalert.pl.