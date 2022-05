W. Bryt.: Modernizacja wojsk Rosji nie wystarczyła, by zająć Ukrainę

Prowadzona przez kilkanaście lat szeroko zakrojona modernizacja sił zbrojnych Rosji nie wystarczyła do tego, by zdominować Ukrainę, a rosyjskie wojsko jest obecnie znacznie słabsze niż było przed inwazją - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

„Budżet obronny Rosji wzrósł około dwukrotnie w latach 2005-2018, przy czym zainwestowano w wysokiej klasy potencjał lotniczy, lądowy i morski. Od 2008 r. stanowiło to podstawę szeroko zakrojonego programu modernizacji wojskowej Nowe Spojrzenie. Jednak modernizacja sprzętu nie pozwoliła Rosji zdominować Ukrainy. Niepowodzenia zarówno w planowaniu strategicznym, jak i w operacyjnym wykonaniu sprawiły, że nie udało jej się przełożyć siły liczebnej na decydującą przewagę.

Siły zbrojne Rosji są obecnie znacznie słabsze, zarówno pod względem materialnym, jak i koncepcyjnym, wskutek inwazji na Ukrainę. Proces wychodzenia z tej sytuacji pogorszą jeszcze sankcje. Będzie to miało długotrwały wpływ na zdolność Rosji do rozmieszczenia konwencjonalnych sił zbrojnych” - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Czytaj też: Potężne straty Rosjan! Najnowszy raport szokuje

PAP/kp