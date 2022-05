Premier: Przez 6 lat podwoiliśmy liczbę miejsc w żłobkach

W ciągu sześciu lat zwiększyliśmy o ponad 100 proc. liczbę miejsc w klubach dla dzieci i w żłobkach. Kiedy przejmowaliśmy stery rządów, takich miejsc było powyżej 80 tys., dzisiaj jest to ponad 210 tys. – poinformował w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki

Szef rządu odwiedził w poniedziałek Samorządowy Klub Dziecięcy w miejscowości Biały Kościół w woj. małopolskim.

Premier podkreślił, że szczególnie w czasie naznaczonym kryzysem geopolitycznym, wojną na Ukrainie i kryzysem gospodarczym rząd jest rządem dla polskich rodzin.

Zwrócił uwagę, że Białym Kościele rozbudowywana jest infrastruktura przeznaczona dla opieki nad najmłodszymi.

Kiedy przejmowaliśmy stery rządów, to takich miejsc było powyżej 80 tys. Dzisiaj jest to ponad 210 tys. Czyli po sześciu latach rozwoju programu (Maluch plus – PAP) zwiększyliśmy o ponad 100 proc. liczbę miejsc w klubach dla dzieci i w żłobkach – podkreślił Morawiecki.