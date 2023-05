Premier: liczba wypadków na drogach spadła od 2015 roku

Liczba wypadków na drogach spadła od 2015 r. do 2022 r. o 1/3 - podkreślił premier Mateusz Morawiecki nawiązując do obchodzonego w sobotę Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Dodał, że w całym kraju prowadzone są wielomiliardowe inwestycje, żeby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.

Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na drogach w Polsce sukcesywnie spada. Jeszcze w 2015 roku wynosiła około 3000, w zeszłym roku było to 1896 – a więc udało się obniżyć tę tragiczną statystykę o ponad 1/3. Liczba hospitalizacji z tego powodu spadła z 40 tys. do 25 tys. - podkreślił premier we wpisie na Facebooku.