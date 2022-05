B. szef Lukoila nie żyje. Kolejny zgon rosyjskiego oligarchy

Seria tajemniczych zgonów czołowych rosyjskich menedżerów ma swój ciąg dalszy. Obecnie, Aleksander Subbotin, były szef Lukoilu – drugiej największej spółki naftowej w Rosji – został znaleziony martwy. Miliarder zmarł podczas terapii u szamanów w miejscowości Mytiszce – czytamy w mediach społecznościowych

Aleksander Subbotin zmarł w tajemniczych okolicznościach podczas sesji u szamana, w trakcie terapii na kaca i alkoholizm. Były szef Lukoila już wcześniej korzystał z usług małżeństwa szamanów w Mytiszcach. Tym razem podczas seansu spirytystycznego szaman podał mu jad ropuchy – czytamy na portalu rmf24.pl.

Seria tajemniczych zgonów czołowych rosyjskich menedżerów się nie kończy. Były szef Lukoila znaleziony martwy - czytamy na Twitterze.

W trakcie kuracji Subbotin źle się poczuł skarżąc się, że boli go serce. Szaman podał biznesmenowi krople na serce i nakłonił go do snu. Mężczyzna zmarł.

Czytaj też: Chiński koncern wybredny wobec rosyjskiej ropy

twitter.com/rmf24.pl/mt