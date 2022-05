KGHM z historycznie rekordowym wynikiem!

W pierwszym kwartale tego roku zanotowaliśmy najlepszy historycznie wynik EBITDA – podkreślił w piątek podczas konferencji prasowej prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński.

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Warszawie przedstawiciele zarządu KGHM omówili wyniki finansowe Grupy za pierwszy kwartał tego roku. Wyniki opublikowano w czwartek popołudniu.

EBITDA grupy KGHM wzrosła w pierwszym kwartale tego roku o 20 proc. do 3 mld 133 mln zł, a przychody sięgnęły 8 mld 993 mln zł, czyli były wyższe o 33 proc. w odniesieniu do pierwszych trzech miesięcy roku 2021 – wynika ze sprawozdania finansowego miedziowej spółki.

W raporcie kwartalnym KGHM podał, że zysk netto jednostki dominującej wyniósł w pierwszym kwartale 1,9 mld zł wobec 1,366 mld zł rok wcześniej w tym samym okresie. Jak podała spółka, produkcja miedzi płatnej w grupie była w pierwszym kwartale wyższa o 4 proc. (w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku) i wyniosła 193 tys. ton.

Prezes KGHM Marcin Chludziński podkreślił podczas piątkowej konferencji prasowej, że w pierwszym kwartale tego roku grupa KGHM zanotowała najlepszy historycznie wynik EBITDA. „Nie ma co ukrywać, że ceny nas wspierały. Notowania miedzi w ujęciu kwartał do kwartału wyższe o 18 proc., srebro tańsze. Stąd wyniki finansowe, w połączeniu z produkcją, która wzrosła o 4 proc., czyli 20 proc. wyższa EBITDA kwartał do kwartały, wzrost przychodów o 33 proc. kwartał do kwartału” – mówił prezes.