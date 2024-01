Sokal: Stabilność prawna podstawą stabilności finansowej

Gen. Milley: Prezydent patrzy na to z szerszej perspektywy - na siłę państwa i narodu, nie tylko siłę militarną. Chodzi o połączoną siłę. To kluczowe by mieć zdrową gospodarkę, wykwalifikowaną siłę roboczą, ponieważ to wszystko są rzeczy konieczne, by mieć silne wojsko