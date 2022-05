Zamiast własności - najem?

178 tys. mieszkań powinno powstawać w Polsce rocznie, by udało się zrealizować Narodowy Program Mieszkaniowy do 2030 r. Tymczasem, według najnowszych prognoz Polskiego Związku Firm Deweloperskich, w tym roku liczba rozpoczętych inwestycji może spaść ze 165 tys. w 2021 r. do 125 tys. - pisze „DGP”.

Sprzedaż nowych mieszkań spadnie zaś o 20–30 proc. - dodaje gazeta.

Wskazuje przy tym, że to m.in. efekt gwałtownie kurczącej się zdolności kredytowej Polaków. „Do tego ceny mieszkań systematycznie rosły – tylko w IV kw. 2021 r. o 17 proc. rok do roku. Przy fiasku programu +Mieszkanie plus+ wszystko to oznacza, że młodzi Polacy coraz częściej nie będą mieli alternatywy dla najmu” - podkreśla dziennik.

Mimo to, zaznacza gazeta, eksperci widzą szansę na nowe otwarcie. Nadziei upatrują m.in. w zaangażowaniu samorządów, zagospodarowaniu pustostanów i budownictwie modułowym.

PAP/ as/