Kosmiczne ceny! Tyle kosztuje metr kw. w Warszawie

W 17 największych miastach Polski ceny mieszkań w IV kwartale, w ujęciu rocznym wzrosły ok. 14 proc. - poinformowano w raporcie „Analiza rynku mieszkaniowego. IV kwartał 2023”, opublikowanego w środę, przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Najwyższe ceny są w Warszawie i w Krakowie - wynika z raportu PIE. W stolicy za metr kwadratowy, trzeba zapłacić ponad 17 tys. zł na rynku wtórnym i 15,8 tys. zł na rynku pierwotnym, a w Krakowie jest to 15,1 tys. zł na rynku pierwotnym za metr kwadratowy i 15,5 tys. zł na wtórnym. Zgodnie z wynikami raportu, w 17 największych miastach Polski ceny mieszkań w IV kwartale ubiegłego roku, wzrosły ok. 14 proc. licząc rok do roku.