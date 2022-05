Prezes Sempra Infrastructure: patrzymy na Polskę jako na lidera zmian

Kiedy pomyślimy o tym, co obecnie dzieje się obecnie na świecie, patrzymy na Polskę jako na lidera zmian – powiedział w poniedziałek podczas konferencji Gazterm w Międzyzdrojach (Zachodniopomorskie) prezes zarządu Sempra Infrastructure Dan Brouillette

PGNiG zawarło w poniedziałek porozumienie w sprawie możliwości podpisania umowy długoterminowej na dostawy 3 mln ton LNG rocznie, czyli około 4,05 mld m sześciennych gazu ziemnego po regazyfikacji, od Sempra Infrastructure.

Prezes zarządu tej firmy Dan Brouillette wskazał, że znajdujemy się w „zwrotnym punkcie”.

Wszyscy jesteśmy świadomi tego, co przyczynia się do tej kwestii – nadal zbyt niska wydajność źródeł odnawialnych, ogromny popyt i niskie zasoby – wszystko to wynika z ogromnego wzrostu cen, również w obliczu inwazji Rosji w Ukrainie – powiedział w prezes zarządu Sempra Infrastructure Dan Brouillette.